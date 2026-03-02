我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊鐵捕中村悠平在大谷翔平的IG貼文下方留言，希望大谷翔平追蹤他。（圖／截圖自大谷翔IG）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，衛冕軍日本武士隊昨（1）日晚間在大阪的燒肉店舉行了盛大的「決起集會（誓師大會）」。陣中頭號球星大谷翔平隨後在個人Instagram分享了超過30人齊聚一堂的大合照，並感性寫下，「明天開始大家再一起努力吧！」展現出全隊挑戰衛冕的強大凝聚力。有趣的是，日本隊鐵捕中村悠平在該貼文下方留下了一句，「請追蹤我（僕のことフォローしてください）。」獲得超過6000位網友按讚。在這場星光熠熠的餐敘中，除了大谷翔平，包括道奇隊隊友山本由伸、紅襪隊的吉田正尚，以及剛加盟科羅拉多洛磯隊的菅野智之等旅美球星皆全數出席。此外，中日龍強投高橋宏斗、剛歸隊的岡本和真等日職精英也紛紛入鏡，宣告「完全體」日本隊正式全員到齊。有趣的是，這場超過 30 人的巨額餐費究竟由誰買單？答案在吉田正尚的限時動態中揭曉。吉田上傳合照並標註「謝謝菅野前輩請客（菅野さんゴチです）」，證實是由全隊最年長、36 歲的菅野智之展現「漢子氣概」慷慨解囊。此舉在社群媒體引發熱議，球迷紛紛盛讚，「不愧是最年長的帥氣安排」、「這筆帳單金額一定很驚人」。另外在大谷的貼文下方，也湧入不少留言，上屆扛下開路先鋒的日美混血球星努特巴爾（Lars Nootbaar），留下「Good luck boys」，獲得超過7000人按讚。日本隊鐵捕中村悠平也留下了一句，「請追蹤我（僕のことフォローしてください）。」獲得超過6000位網友按讚。日本隊於今日開始在在京瓷巨蛋展開官辦熱身賽，分別對陣阪神虎與歐力士猛牛。經過最後的實戰調整後，日本隊將迎來分組預賽，於3月6日在首戰對決中華隊。