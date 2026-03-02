我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎在杜拜買了5間房，如今中東戰火延燒，她發文透露房產現況。（圖／愛莉莎莎IG @goodalicia）

伊朗2日連續第3天對區域目標發動報復性空襲與飛彈、無人機攻擊，阿拉伯聯合大公國的杜拜與阿布達比遭受波及，機場全面停飛造成許多旅客被迫滯留。而阿布達比政府也發文公告，提供滯留旅客免費住宿，費用皆由政府負擔，對此在當地買下5間房的網紅愛莉莎莎，今（2）日下午也發文，大讚阿聯酋政府有遠見，認為自己當初的投資眼光是對的。阿聯酋政府發出公告，表示所有受此戰火波及而影響行程的旅客「國家全額負擔」，阿布達比政府也發信給旅宿業者，讓不能離開的旅客直接住下去，費用由政府部門承擔。對此，愛莉莎莎發文表示非常欣賞阿聯酋政府的遠見，及做事風格。愛莉莎莎在杜拜置產，直言這就是她投資這裡的原因，看到政府處理危機的方式，更讓她確信自己的眼光是對的。愛莉莎莎在杜拜買了5間房，如今中東戰火延燒，也讓外界十分關心她的房產狀況，愛莉莎莎直言自己買的是預售屋，因此並不擔心。但她也反省，自己一口氣買太多，導致財務壓力過大，說：「如果再給我一次機會，我還是會投資杜拜，但可能只買一兩間就好。」