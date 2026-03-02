我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟（右）自爆有潔癖，直言如果小孩敢畫他的沙發，會生氣。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

王齊麟和陳詩媛去年宣布結婚、懷孕喜訊，兩人近日拍攝《嬰兒與母親》雜誌3月封面，吐露愛情故事，王齊麟透露是他主動透過IG搭訕陳詩媛，雙方順利修成正果。夫妻倆即將迎來第一個孩子，身價粗估千萬以上的王齊麟，搞笑向寶寶喊話：「你很會投胎，我會讓你過得滿舒服，但我不會讓你過太爽，以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你。」有整潔癖的王齊麟，對環境整潔很在意，2天就要吸一次地，讓陳詩媛形容：「家裡就像樣品屋。」被問到有孩子後會改變嗎？王齊麟坦言：「會糾結，如果小孩敢畫我的沙發，我會生氣！」陳詩媛則吐槽覺得他會把小孩訓練成一樣有潔癖。王齊麟因為比賽無法時刻陪在老婆、小孩身邊，他說：「雖然我常常不在，但我是為了賺奶粉錢，不能叫我叔叔。」此外一出讓陳詩媛瞬間笑翻，想對寶寶說：「希望你可以多多包容自己的爸爸！」金牛座的陳詩媛和摩羯座的王齊麟，不僅打打鬧鬧，也能接住彼此的情緒，王齊麟提到自己輸球時，會自閉半天、不想講話，曾經因為陳詩媛想關心，導致兩人有些爭執，後來才開始嘗試分享心情，陳詩媛也鼓勵王齊麟說：「不只想看到你厲害的一面，更想在你脆弱時陪伴。」陳詩媛陪著王齊麟走過每場比賽輸贏的起伏，其中最關鍵的一場，是2024年3月的全英羽球公開賽，當他確定拿到奧運的資格，激動在飯店抱著陳詩媛說：「感謝妳有來。」