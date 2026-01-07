我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛（左）在節目中聊到跟王齊麟金錢觀念不合。（圖／翻攝自曲羿啾啾 YT）

陳詩媛在節目中提到，自己和王齊麟的新婚生活其實充滿挑戰，尤其是雙方的「金錢觀」有著巨大差異，陳詩媛自己是凡事精打細算的金牛座，王齊麟則是對身邊人相當大方的摩羯座，喜歡請客、送朋友禮物，為此陳詩媛表示可以理解，不過偶爾還是會覺得「太多了吧」，因此透過鏡頭向王齊麟喊話，「多為家庭想一想！」同時在節目中，陳詩媛表示自己和王齊麟的關係曾經陷入低潮期，因為兩人剛走在一起時，男方還處於奧運金牌的人生巔峰時期，因此這段關係更是被全台民眾大方檢視，再加上當時沒有處理相關狀態的經驗，因此陳詩媛陷入了一段負面情緒中，甚至到了不太敢用手機，整天只是發呆的程度．不過這個時候，王齊麟沒有高高在上，反而放下了名譽，去陪著陳詩媛去度過這段低潮，這讓陳詩媛有了「跟這個人一起走到最後」的想法，最後兩人鼓起勇氣結婚，用兩份力量去面對接下來的更多挑戰。