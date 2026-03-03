我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原本在對戰中佔有優勢的金塊隊，在與灰狼隊的關鍵排名爭奪戰中失利，這場意外的敗仗讓灰狼隊更勝一籌。（圖／美聯社／達志影像）

▲《Yahoo Sports》資深記者Tom Haberstroh指出，NBA聯盟正在考慮對雷納德（Kawhi Leonard）與快艇的「陰陽合約」一事祭出合約作廢的嚴厲懲處。（圖／美聯社／達志影像）

▲灰熊隊在與溜馬隊的對決中表現優異，全隊共有7人得分上雙，終場以23勝36負的戰績排在西區第11。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）西區季後賽與附加賽的排名爭奪戰愈發白熱化。隨著丹佛金塊不敵明尼蘇達灰狼、洛杉磯快艇終結連敗以及洛杉磯湖人收穫連勝，西區積分榜再度發生顯著變動。目前多支球隊正為了更理想的季後賽位置全力衝刺。原本在對戰中佔有優勢的金塊隊，在與灰狼隊的關鍵排名爭奪戰中失利，這場意外的敗仗讓灰狼隊更勝一籌。隨著比賽結束，西區前段班出現「三隊爭第3」的膠著局面。此外，湖人隊在背靠背的賽程中展現韌性，順利收穫2連勝，目前穩居西區第6名。洛杉磯快艇隊在對陣鵜鶘隊的比賽中大獲全勝，以20分的差距擊敗對手，不僅成功終結連敗陰霾，戰績也來到28勝31負，排名爬升至西區第9。目前快艇隊僅落後第8名的勇士隊2.5場勝差，展現出強烈衝擊前8名的氣勢。值得期待的是，新援加蘭（Darius Garland）有望在下一場比賽迎來首秀，他與雷納德（Kawhi Leonard）的組合能否帶領快艇更進一步，已成為球迷關注焦點。外界之前普遍認為快艇在交易哈登（James Harden）和祖巴茨之後，這一季應該會逐漸退出競爭行列。不過快艇表現不錯，加上勇士隊因為傷兵太多影響戰績，前者甚至近期有望窺探西區第8。積分榜第7至第10名目前分別為太陽、勇士、快艇及拓荒者。拓荒者隊在早前對戰老鷹隊的比賽中遭遇34分的慘敗。備受關注的中國大陸新秀楊瀚森在末節獲得登場機會，但表現欠佳，甚至遭到庫明加（Jonathan Kuminga）隔扣。楊瀚森新秀賽季至今的表現仍有提升空間，外界期待他未來的成長。目前拓荒者隊仍在為附加賽與季後賽門票努力。積分榜第11至第15名分別為灰熊、獨行俠、鵜鶘、爵士及國王。灰熊隊在與溜馬隊的對決中表現優異，全隊共有7人得分上雙，終場以23勝36負的戰績排在西區第11。儘管收穫2連勝，灰熊隊距離第10名的拓荒者隊仍有4.5個勝場的差距。