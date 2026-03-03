隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步逼近，美國職棒大聯盟官網（MLB.com）特別撰文分析中華隊的戰力與奪冠動能。在去年（2024 年）底帶領中華隊勇奪世界棒球12 強賽首面金牌的總教練曾豪駒，將從上屆的打擊教練正式轉任為經典賽主帥。面對各界期待，曾豪駒展現出嚴謹的一面，坦言在肩膀上的責任更重了。
笑容少了、責任大了 曾豪駒重返東京挑戰極限
官網報導指出，曾豪駒在去年 12 月大聯盟冬季會議受訪時提到，再次踏上經典賽舞台，外界可能會發現他的風格與2023年身為打擊教練時有所不同。透過翻譯，曾豪駒笑說：「笑容會變少一些。隨著責任增加，我總是向他們展示我的撲克臉（Poker face）。」
大聯盟官網記者Casey Drottar表示，儘管曾總嚴陣以待，但中華隊無疑正處於巔峰狀態。 2024 年11月，中華隊在12強賽中以4：0完封地主日本隊，中斷了對手的27連勝，奪下隊史首座頂級成棒世界賽金牌。這股強大的氣勢將帶動球員，力拼自 2013 年後再度挺進複賽圈。
C組「死亡之組」！強碰大谷翔平領軍的衛冕軍日本
中華隊本屆 WBC 賽程難度較2023年顯著提升。 3月5日首戰將對抗排名世界第11的澳洲隊，隨後在3月6日便要正面迎戰地主日本隊。不同於12強賽，這支衛冕軍將由2023年WBC MVP大谷翔平（Shohei Ohtani）領軍，且場館同樣位於中華隊去年封王的幸運地——東京巨蛋。
曾豪駒對此表示：「日本是世界級的國家隊，每次面對他們，我們都很興奮能有競爭的機會，我們只想著如何展現出最好的表現。」隨後中華隊將於3月7日對戰捷克，並在3月8日與勁敵南韓展開小組賽最終戰。
MLB等級好手助陣 張育成、小聯盟強打備受矚目
中華隊的陣容核心依然是「國防部長」張育成（Yu Chang），他在2023年經典賽繳出.438打擊率與8分打點，並榮膺分組MVP；在2025年資格賽中更以.389打擊率助隊晉級。此外，官網點名多位旅美戰力，包括：李灝宇（Hao-Yu Lee）是老虎隊農場排名第 6 的潛力股；鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）去年曾代表海盜隊登上大聯盟；費爾柴德（Stuart Fairchild）則剛與守護者簽下小聯盟合約的外野好手。
能否再創奇蹟？全世界都在看
中華隊面臨的最大考驗在於，是否能再次複製 12 強賽擊敗日本的神話。當時的日本隊尚未加入大谷翔平與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）等頂級球星，本次在東京巨蛋的對決將是真正的實力碰撞。儘管背負壓力，曾豪駒仍充滿信心：「不只是我，我們的球員甚至教練都在做最好的準備，想把最好的球技展現給全世界的球迷看。」
消息來源：美國職棒大聯盟官網（MLB.com）
我是廣告 請繼續往下閱讀
官網報導指出，曾豪駒在去年 12 月大聯盟冬季會議受訪時提到，再次踏上經典賽舞台，外界可能會發現他的風格與2023年身為打擊教練時有所不同。透過翻譯，曾豪駒笑說：「笑容會變少一些。隨著責任增加，我總是向他們展示我的撲克臉（Poker face）。」
大聯盟官網記者Casey Drottar表示，儘管曾總嚴陣以待，但中華隊無疑正處於巔峰狀態。 2024 年11月，中華隊在12強賽中以4：0完封地主日本隊，中斷了對手的27連勝，奪下隊史首座頂級成棒世界賽金牌。這股強大的氣勢將帶動球員，力拼自 2013 年後再度挺進複賽圈。
中華隊本屆 WBC 賽程難度較2023年顯著提升。 3月5日首戰將對抗排名世界第11的澳洲隊，隨後在3月6日便要正面迎戰地主日本隊。不同於12強賽，這支衛冕軍將由2023年WBC MVP大谷翔平（Shohei Ohtani）領軍，且場館同樣位於中華隊去年封王的幸運地——東京巨蛋。
曾豪駒對此表示：「日本是世界級的國家隊，每次面對他們，我們都很興奮能有競爭的機會，我們只想著如何展現出最好的表現。」隨後中華隊將於3月7日對戰捷克，並在3月8日與勁敵南韓展開小組賽最終戰。
MLB等級好手助陣 張育成、小聯盟強打備受矚目
中華隊的陣容核心依然是「國防部長」張育成（Yu Chang），他在2023年經典賽繳出.438打擊率與8分打點，並榮膺分組MVP；在2025年資格賽中更以.389打擊率助隊晉級。此外，官網點名多位旅美戰力，包括：李灝宇（Hao-Yu Lee）是老虎隊農場排名第 6 的潛力股；鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）去年曾代表海盜隊登上大聯盟；費爾柴德（Stuart Fairchild）則剛與守護者簽下小聯盟合約的外野好手。
能否再創奇蹟？全世界都在看
中華隊面臨的最大考驗在於，是否能再次複製 12 強賽擊敗日本的神話。當時的日本隊尚未加入大谷翔平與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）等頂級球星，本次在東京巨蛋的對決將是真正的實力碰撞。儘管背負壓力，曾豪駒仍充滿信心：「不只是我，我們的球員甚至教練都在做最好的準備，想把最好的球技展現給全世界的球迷看。」