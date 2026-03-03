我是廣告 請繼續往下閱讀

當時參與完封勝的4名投手中有3人再度入選，這讓中華隊在面對日本隊時具備心理優勢，完全沒有畏懼感。

▲在2024年世界棒球12強賽中，中華隊正是憑藉包含先發左投林昱珉在內的4名投手接力，以4：0完封並擊敗日本隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

既然12強賽就有這種規模，考量到賽事層級，WBC遠高於12強，所以獎金應該會更多吧

▲中華棒協理事長辜仲諒在中華隊12強賽奪冠後發出7000萬的獎金。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於3月5日開戰，日本MLB評論家AKI豬瀨近日於廣播節目中，針對侍日本隊（Samurai Japan）在分組賽（Pool C）的對手進行深入分析。他特別指出，並對中華隊在12強賽獲勝後傳出的巨額獎金表示震驚。同時他也談到了中華隊這次WBC賽事可能拿到的獎金和前來應援的啦啦隊，對這些場外花絮很感興趣。AKI豬瀨指出，日本隊在東京分組賽的對戰順序基本上是依照對手實力排列，依序為中華隊（3月6日）、南韓（3月7日）、澳洲（3月8日）及捷克（3月10日）。他警示，如果日本隊在首戰不慎失足，後續情勢恐陷入恐慌。針對中華隊的戰力，豬瀨分析指出日本隊自首屆大會以來，對左投的應對能力一直較弱。而在2024年世界棒球12強賽中，。本次經典賽，豬瀨氏還透露了「不為人知」的私房情報。他表示：「球隊的領隊是由台灣知名企業的董事長或總經理等級的人物擔任，據說在12強賽時，領隊自掏腰包發放的獎金，換算成日幣約每人2億日圓左右」。他進一步預測：「」。豬瀨氏說的，應該就是中華棒協理事長辜仲諒，台灣特有的應援文化也是日方關注焦點。豬瀨特別提到，中華隊將從各隊中選拔出菁英啦啦隊員前往東京，屆時東京巨蛋的觀眾席前方也將設置表演舞台。這種華麗的應援風格預計將為東京賽場增添熱鬧氣氛。豬瀨氏說：「」。據稱東京巨蛋的觀眾席前也會設置舞台，他表示：「我想她們會在那裡跳舞」。