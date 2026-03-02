我是廣告 請繼續往下閱讀

備受矚目的2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最終倒數，日本國家代表隊「侍日本」今（2）日在大阪京瓷巨蛋迎來大聯盟球員解禁後的首場熱身賽。儘管陣中集結了大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆、吉田正尚等身價驚人的強打，卻爆冷遭到歐力士猛牛投手陣容封鎖，前4局甚至無安打。雖然吉田正尚在5局轟出陽春砲帶起追分氣勢，但日本隊最終仍以3：4惜敗。賽後，日本監督井端弘和談起今日3支0還吞下1K的大谷翔平，給予滿滿的信任：「我一點也不擔心，他回到日本後大約一週沒面對實戰投球，明天還有比賽，相信他能以好狀態迎接正賽。」今日日本隊排出的先發打序可說是相當暴力，由大谷翔平擔綱第2棒，與鈴木誠也、村上宗隆、吉田正尚組成夢幻的中心打線。然而，面對歐力士先發投手寺西成騎的剛猛火球，日本隊豪華打線意外陷入沉睡。大谷翔平今日3打數掛蛋，甚至出現揮棒落空後懊惱的神情。全場唯一亮點發生在5局，效力於紅襪隊的吉田正尚展現大將之風，轟出一記豪邁的右外野陽春彈。總教練井端弘和賽後表示：「吉田從練球開始狀態就很好，那是很有他個人風格的一球。」對於表現沉寂的大谷，井端教頭則信心滿滿地說：「我一點也不擔心，他回到日本後大約一週沒面對實戰投球，明天還有比賽，相信他能以好狀態迎接正賽。」投手端部分，效力於天使隊的菊池雄星今日扛起日本隊先發，首局就遭對手連續安打失掉3分。不過他隨後利用球速與經驗穩住陣腳，主投4局退場。井端監督點評道：「雖然首局受挫，但隨後不論是球速或變化球都漸入佳境。」此外，效力於洛磯隊的菅野智之則展現了極高的穩定度，中繼2局沒讓歐力士擊出任何安打。井端監督直言，期待這兩位具備大聯盟經驗的老將能發揮「領頭羊」作用，帶領這支年輕的「侍日本」前進。日本隊的實戰調整僅剩最後一場。井端監督賽後明言，明日對陣阪神虎的比賽，今日因體能考量休戰的藍鳥隊強打岡本和真將重回先發。井端監督透露：「岡本的狀態需要好好觀察，明天的打序會進行微調，我們將以完全模擬正式比賽的心態來應戰。」