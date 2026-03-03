我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人前日在主場大勝金州勇士，成功終結3連敗，昨天又擊敗沙加緬度國王，拿下2連勝。但在對勇士的這場28分的大勝中，轉播鏡頭卻捕捉到主帥瑞迪克（JJ Redick）與當家球星唐西奇（Luka Doncic）之間一度出現緊張氣氛。對此，知名經紀人里奇保羅（Rich Paul）在節目中為兩人緩頰，認為這種競爭火花對於建立健康的教練與球員關係反而大有幫助。這起衝突發生在唐西奇被換下場休息時，瑞迪克似乎對著正走向板凳席的唐西奇說了些什麼，唐西奇並未停下腳步，瑞迪克則隨後跟上，兩人之間有明顯的言語交換。當下氣氛顯得相當緊繃，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）見狀也迅速介入兩人之間，避免事態擴大，這番老將般的舉動隨即化解了外界的過度關注。針對這段被媒體標籤為「激烈爭吵」的畫面，里奇保羅在《Game Over》播客節目中提供了不同視角。他表示，這種互動實際上能導向健康的關係，意味著教練與球員之間存在著深刻的尊重。保羅指出，在媒體高度關注的環境下，大眾往往傾向尋找戲劇性，但現實是這群球員領取高薪從事高水準的工作，展現出在乎、激情與競爭本能是非常健康的現象。他將此動態解讀為即時的問責與對比賽的投入，而非內部關係的破裂。儘管場邊出現小插曲，湖人隊在場上的執行力並未受影響，最終以129-101輕取勇士。今日正好度過27歲生日的唐西奇，雖然上半場手感平平，但在第三節爆發砍下16分，包含4記三分球，全場僅打29分鐘便高效率繳出26分、6籃板與8助攻。這場勝利讓湖人戰績來到35勝24負，穩住西區第6名。雖然球隊展現了強大競爭力，但分析指出，若湖人想被視為真正的爭冠競爭者，仍需在季後賽前解決穩定性問題，目前外界普遍認為他們的上限大約是季後賽第二輪。