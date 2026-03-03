我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》整理今（3）日娛樂看點：宥勝性侵案後與老婆林慈惠離婚，近期被爆出離婚後仍同遊日本滑雪引議；楊昇達因「奶不好找」玩笑挨轟，深夜曬黑白照道歉；林襄返台遇班機停飛苦等數小時，鏡頭前直呼「好累」。藝人宥勝先前因妨害性自主案遭判刑8個月、緩刑5年，去年中更傳出與妻子林慈惠已離婚，戶籍配偶欄空白，未料今年1月中旬有目擊者指出2人現身日本越後湯澤滑雪，還與友人留下大合照，讓「離婚疑似切割」說法再起討論。據悉，林慈惠團購事業發展有成，外界揣測兩人關係是否為了事業避人耳目，不過從過往林慈惠對宥勝的支持與陪伴來看，兩人關係似乎仍維持一定互動，事件曝光後再度掀起網友議論。藝人楊昇達2月初迎來愛女誕生，卻因發文開玩笑寫下：「媽媽的奶不好找。」引發批評，被質疑不夠體貼產後辛勞的妻子若綺，面對輿論壓力，他今日凌晨發長文道歉，坦承自己「狹隘解讀」，並修正文案強調尊重母乳辛苦，他還上傳黑白照片，雙手托著裝有少量母乳的奶瓶，配文「我尊重母乳、不嘻笑、滴滴皆辛苦」，表達反省之意。貼文曝光後，有人認為誠意十足，也有人提醒公眾人物發言更需謹慎。啦啦隊女神林襄近日與李多慧赴美行程滿檔，返台時卻遇航班突發停飛，她透露原訂晚間11點20分起飛，已登機卻苦等到凌晨2點多，最後才得知停飛消息，被迫在舊金山多待一天。歷經折騰終於訂到飯店時已是凌晨5點半，但中午又得退房幾乎無法休息，她拍片直呼：「人生第一次遇到這種事，好累！」真實疲態也讓粉絲心疼不已。