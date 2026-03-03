我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛曉琪（如圖）認為現在最重要的事情，就是把握當下，做好每件事，珍惜身邊的人。（圖／記者嚴俊強攝影）

懷念老友張國榮 身手敏捷收餐盤

人間清醒的感情忠告 先照顧好自己、可以不用伴侶

▲辛曉琪將於3月28日在北流音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會。（圖／記者嚴俊強攝影）





1994年，辛曉琪以一首〈領悟〉唱碎了無數男女的心，也奠定了她「療傷天后」的地位。時光荏苒，今年已是這首歌問世的第32個年頭。如今正積極備戰台北流行音樂中心演唱會《好好愛此刻》的她，可望在演唱會上唱起這首經典，但她腦海裡浮現的早已不是當年單純的情愛糾葛，而是32年來的生活經驗，以及生命中來來去去的人。在一個像是和老友敘舊的午後，辛曉琪與我們面對面坐下，與我們分享她對工作、對故友，以及對感情觀最真實的領悟。大家可能很難想像，在舞台上深情款款、氣場強大的天后，私底下的真實心聲竟然是抗拒表演。「我是真的不喜歡表演，我到現在都不喜歡。」辛曉琪苦笑著坦白這個藏了多年的祕密。回憶起童年，她說自己雖然喜歡唱歌，但最怕家裡有客人來，因為總會被長輩叫到客廳中間表演一首，「可是我不太喜歡這種感覺，因為我不喜歡表演。」然而，老天爺賞飯吃，一年級園遊會時，她就被老師安排獨唱表演；到了三年級，音樂老師更破例讓她提早加入規定五年級才能進的合唱團。冥冥之中，音樂成了她一生的羈絆。表演成為了無法割捨的職業，辛曉琪也很敬業：「可是我的職業沒辦法，就要開始慢慢去適應，然後慢慢去調適、去習慣，這就是你要做的事情。」在漫長的演藝生涯中，張國榮（哥哥）是辛曉琪心中無法抹滅的溫暖記憶。作為張國榮紅磡演唱會28場的嘉賓，她親眼見證了哥哥在舞台上渾然天成的魅力，也深深折服於他私下毫無架子、極度體貼的真性情。辛曉琪回憶起一段在西華飯店的往事。當時張國榮邀請她一大早去房間共進早餐，當飯店人員將客房服務的餐車推入後，辛曉琪本想幫忙把餐盤拿出來，卻不知該如何操作，「他一個箭步就過來，那身手好敏捷，啪啪啪就拿出來。」面對辛曉琪驚訝的目光，張國榮只是淡淡地笑說：「不用驚訝，我以前做過Waiter。」辛曉琪表示，張國榮在成名前做過各種辛苦的工作，正因為是這樣苦過來的，他成名後完全沒有巨星的傲氣與架子，也因此能將戲劇中各種底層小人物的情感，演繹得如此入木三分。經歷了人生的悲歡離合，當被問到作為女性，一定要有伴侶或是成家嗎？辛曉琪給出了無比堅定且清醒的答案：「我覺得不一定啊，不一定要成家，不一定要有伴侶。」她認為，單身與否不是重點，「先決條件是你把你照顧好，你不需人家來照顧你。」 她提醒所有人，必須先學會與自己獨處，問問自己：「如果你一個人孤單或寂寞的時候，你是不是可以克服？然後你是不是真的可以很淡然地、很沉穩地去過你的生活。你要先練就到這樣，你可以不用伴侶。」相較於兩個人的牽掛、負擔與互相遷就，辛曉琪認為一個人的簡單生活其實非常好。但她也不排斥愛情：「如果談戀愛是好的，你可以去經歷。但如果是不好的感情就止損，就不要再繼續，要懂得保護自己就不要受傷害。」辛曉琪表示，「內心的強壯是最困難的，也是經過很多受傷或是經歷，才能夠讓你慢慢堅強起來。內心都一定要經過歷練。」辛曉琪說，更重要的是，一如演唱會名稱，要好好愛此刻，把握當下，珍惜身邊人，說起來最簡單，也最需要放在心上的事。這是辛曉琪自1986年出道至今，40年來的人生，最真切的領悟。：2026/03/28 (六) 19:30：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）