▲愛爾麗集團執行長劉怡萱和董事長常如山爆出桃色糾紛。（圖／愛爾麗提供提供）

愛爾麗集團總裁常如山今（3）日爆出和女子劉怡萱有長達6年的感情糾葛。回顧2024年在震驚社會的剴剴遭虐致死案，當時常如山就率先開出第一槍抵制兒福聯盟，當時他喊話不再捐款給兒盟，給公眾留下敢言、熱心公益的企業家形象，但現在爆發私人桃色糾紛，與過往的正義感形象形成了強烈對比。回顧剴剴虐死案期間，兒福聯盟遭受各界猛烈撻伐，執行長白麗芳遭董事會要求卸任，引發兒盟內部員工強烈不滿並發起連署，直指董事長林志嘉才應負起全責下台。當時曾捐款1千2百萬元給兒盟的常如山，公開表態痛批兒盟。他怒轟兒盟高層換掉執行長只是棄車保帥，質疑林志嘉戀棧權位，更公開呼籲大眾：「在林志嘉下台前，拒捐血汗錢給兒盟。」常如山當時指出，兒盟一年握有大眾近六億元捐款與政府近一億元預算，出事將責任推給基層，高層未深切檢討。他期盼未來的主事者是真正想照顧孩子的人，並表示待兒盟重新步入正軌後，才考慮恢復捐款。當時兒盟則回應，會持續改進並尊重各界發言權利。今日爆出的桃色糾紛，據《鏡週刊》報導，民進黨立委王定宇和劉怡萱有婚外情，而常如山又對劉怡萱出手闊綽，據傳，他贈送女方3間價值不菲的豪宅，以及多輛百萬名車，總花費粗估突破新台幣1億元。沒想到兩人關係生變後，劉怡萱對外反咬一口，聲稱雙方根本未正式交往，龐大的金錢與物質餽贈，是常如山單方面的追求行為。王定宇也指控常如山性侵劉怡萱。讓這起情感糾紛猶如羅生門，令外界訝異。對於王定宇指控性侵女員工未遂因而轉移焦點，常如山發出聲明表示，關於媒體轉載王定宇指控涉嫌性侵劉怡萱未遂一事，純屬子虛烏有，因當時目擊劉怡萱與王定宇共處一室，當下或許有情緒激動情況，但絕無對劉怡萱有任何性侵害之舉止，亦無所謂派員跟監一事，已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，「相信法律會釐清真相，還給本人公道」。常如山說，自己藉此向社會大眾聲明，劉怡萱從來不屬於愛爾麗集團一員，其任何一言一行均與愛爾麗集團無涉。最後常如山對於自己感情事務佔用公共資源一事，向社會大眾致歉。