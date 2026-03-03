稍早吳宗憲回應《NOWNEWS今日新聞》，表示他們都是很好相處的人，先前到澎湖去錄《綜藝玩很大》，劉怡萱還曾借遊艇給大家出行，直呼：「感謝他們！」不過提及劉怡萱與王定宇的緋聞，憲哥僅低調回「大人的感情世界我們就不太了解了」。

▲劉怡萱（右）捲入王定宇感情風波，吳宗憲低調回應：「大人的感情世界我們就不太了解了。」（圖／愛爾麗提供）

已婚民進黨立委王定宇今（3日）遭週刊爆料，他與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱傳緋聞，兩人多次進出住處甚至過夜。而劉怡萱背景也遭起底，曾被媒體直擊陪「綜藝天王」吳宗憲打高爾夫球，雙方互動引發關注，吳宗憲2021年曾被媒體拍到，開著1500萬元賓利豪車載著一名長腿「桿妹」到新店河濱的高爾夫球俱樂部打球，而這名女子就是劉怡萱。如今女方與王定宇傳出緋聞，吳宗憲被問起對劉怡萱的印象，他表示：「哇厲害了。他們都是很好相處的人呀！」透露先前到澎湖去錄《綜藝玩很大》，劉怡萱給他們很大的幫助，甚至還借出遊艇，覺得十分感謝，對她的印象相當不錯。劉怡萱如今捲入感情風波，吳宗憲則低調回應：「大人的感情世界我們就不太了解了。」事實上，吳宗憲當年被拍到與劉怡萱打球，打完球後兩人有說有笑，還載她回到上億元豪宅住處。當時劉怡萱則解釋：「因為我們在討論研發生物科技類產品，跟憲哥也有業務往來，我也喜歡運動，有時候打球就順便聊。」雖然她大方受訪說明，依舊在演藝圈引起不小話題。