▲吳宗憲（中）過去和Lulu（左）、陳漢典（右）搭檔主持《綜藝大熱門》時都會發給他們開工紅包。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

▲陳真也收過吳宗憲給的開工紅包。（圖／美夢 陳真臉書）

▲《綜藝玩很大》班底KID也收過吳宗憲給的開工紅包。（圖／林柏昇 KID臉書）

綜藝天王吳宗憲出手相當大方，過去開工錄影都會發給主持團隊、現場來賓紅包，Lulu（黃路梓茵）就曾發文感謝吳宗憲，並透露自己10年來收到的憲哥開工紅包都有留著，「算是我個人的錢母啦」。購物專家陳真過去錄製《小明星大跟班》時，也拿過吳宗憲給的開工紅包，她透露金額是一般開工紅包的20倍，驚呼：「好厚的一疊 」。吳宗憲身為演藝圈資深大前輩本身也經營許多副業，開工發紅包獎勵身邊的工作團隊已成為他的習慣，與他一同主持《綜藝大熱門》的Lulu過去就曾發文曬過吳宗憲給的開工紅包，上面還有憲哥的親筆簽名，Lulu當時興奮直呼：「謝謝憲哥的開工紅包！10年來的紅包我都有留著喔～算是我個人的錢母啦」。購物專家陳真2023年去錄製吳宗憲主持的《小明星大跟班》時，也收過吳宗憲給的紅包，陳真當時訝異表示現場所有工作人員包含藝人都有份，她本來以為只是100、200元討個吉利的小數目，沒想到收到紅包後卻發現厚度不一般，讓她驚呼：「憲哥竟然這麼大器，現場所有人員拿到的紅包竟然是一般的開工紅包的20倍，好厚的一疊」。粉絲猜測吳宗憲包的應該是20張百元鈔票，總金額為2000元，確實相當大方。陳真也表示，「當然錢的多寡不是最重要的，最重要的是憲哥的大方和心意」。而吳宗憲目前主持的節目只剩《綜藝玩很大》，今年應該可以少發很多開工紅包，現階段在螢幕上呈現半退休狀態的他，去年開始就多次表達想離開演藝圈專心經營副業的意願，也想多花時間陪般孫子、孫女。而他經營的副業涵蓋健康食品、電商、餐飲等，事業版圖很廣。