▲吳宗憲PO出在英國倫敦過情人節的照片。（圖／吳宗憲IG@jacky_wu60）

綜藝天王吳宗憲在昨（14）日情人節分享於英國倫敦旅遊的照片，發文祝大家情人節快樂，不過因為吳宗憲不同於平常的打扮，就算毫無遮掩，也沒被粉絲發現，讓不少人直呼超可惜。不料一向超會虧他的大女兒Sandy吳姍儒，竟意外現身稱讚爸爸，「你站倫敦路邊整個帥非常多欸」，可愛互動讓粉絲都笑翻。吳宗憲昨日分享在英國倫敦的照片，只見他戴著毛帽、身穿羽絨衣，悠閒地站在充滿歐洲風情的街道上，寫下：「情人節不是比誰送得貴，是比誰愛得對！有情人終成眷屬，沒情人的趕快補位，人生不要留白！」並祝大家情人節快樂。不料該篇貼文卻釣出他的女兒吳姍儒，難得大讚爸爸很帥，「你站倫敦路邊整個帥非常多欸，情人節快樂」，再度展開父女倆的相愛相殺，引發爆笑。照片公開後，有粉絲表示自己也經過了吳宗憲拍照的地點，遺憾沒能見到天王本人，「天哪！我剛從那邊離開」，感到非常可惜。不少人也大讚吳宗憲這身打扮非常帥氣，「這造型夠帥」、「憲哥看起來好年輕喔」、「這樣真的很帥欸」。吳宗憲與陳漢典、LuLu（黃路梓茵）主持的《綜藝大熱門》，在去年7月完成最後一次錄影後，正式告別帶狀播出。不過節目並非收攤，而是轉型為週末大型綜藝秀《超級大熱門》，但卻遲遲未有下文，一度傳出是因製作成本過高而難產。而上個月底傳出節目有望在年後復播，對此，吳宗憲回應：「就看製作單位他們怎麼安排內容」，直言現在定時節目不容易做，一定要夠創新，然後如何吸引更年輕的族群，並未鬆口確切消息。