▲吳宗憲（如圖）直言現在定時節目不容易做，一定要夠創新，然後如何吸引更年輕的族群。（圖／記者葉政勳攝影）

由吳宗憲搭檔陳漢典、LuLu黃路梓茵主持的《綜藝大熱門》，播出12年深受許多觀眾喜愛，2025年7月完成最後一次錄影，正式告別帶狀播出。不過節目並非收攤，而是轉型為週末大型綜藝秀《超級大熱門》，今（30）日傳出將於年後正式開錄，對此吳宗憲回應《NOWNEWS今日新聞》：「要看製作單位他們怎麼安排內容。」《綜藝大熱門》宣告轉型週末大型綜藝秀《超級大熱門》，卻遲遲未有下文，一度傳出是因製作成本過高而難產。今傳出節目有望在年後復播。對此，吳宗憲回應：「就看製作單位他們怎麼安排內容。」直言現在定時節目不容易做，一定要夠創新，然後如何吸引更年輕的族群。吳宗憲表示，會看內容怎麼樣設計再跟大家說明。而陳漢典則透過經紀人回應：「確切的進度和細節可能還是要以電視台為主。」據悉，吳宗憲領軍Lulu、陳漢典主持的《綜藝大熱門》節目開播12年，曾獲得第55屆金鐘獎綜藝節目獎、第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，收視雖不算太差，唯因每集製作成本過高，加上電視圈大環境惡劣情況下，是導致節目轉型主因。去年錄完最後一集，吳宗憲也感性說：「謝謝收看！12年一轉眼就過去了！心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」