袁惟仁生前貼文曝光！同框吳宗憲笑得像天使　喊34字逼哭一片粉絲

▲袁惟仁生前貼文，曬出與吳宗憲、吳姍儒的合影。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

事實上，袁惟仁生前也為吳宗憲創作〈孤注一擲〉一曲，袁惟仁更於對方主持《亞洲天團爭霸戰》中擔任評審，2人在音樂上、事業上頗有交流，如今袁惟仁離開人世，《NOWNEWS今日新聞》記者關心吳宗憲心情，直至截稿前尚未收到回應。

音樂人、歌手袁惟仁今（2）日過世，享年57歲，噩耗震撼演藝圈，而他2018年10月跌倒腦溢血，2020年再次跌到送醫搶救，長達8年時間行動不便，躺床癱瘓、形同植物人。翻閱袁惟仁生前於社群最後貼文，正是停在2018年5月14日，他登上吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的綜藝節目，樂得開懷與2人合照，寫下文字紀錄雀躍心情：「好久沒錄台灣綜藝節目，來到小明星大跟班，宗憲的主持功力實在太厲害，太好笑了！」令人不勝唏噓。袁惟仁好友黃韻玲今稍早透過臉書證實對方過世，「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」並轉述其二姐袁藹珍的布達，「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」