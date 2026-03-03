我是廣告 請繼續往下閱讀

▲踢帕娛樂今日舉辦新春元宵節聚會。（圖／踢帕娛樂提供）

由踢帕娛樂重磅製作的全新短劇《危城兄弟》將在本月開鏡，引發高度關注。本劇打破以往校園青春題材的框架，大膽挑戰黑幫寫實風格。主演陣容更是星光熠熠，集結了選秀節目出身的多位新生代人氣偶像，包含FEniX的陳峻廷與曹家齊、Saturnday的唐立杰、AcQUA源少年的李秉諭（貢丸）、《原子少年2》的洪暐，以及PINK FUN的羅珮含，新鮮的組合讓粉絲們很是期待。在劇中飾演三兄弟「大哥」的FEniX成員陳峻廷，為了完美詮釋角色的沉穩與歷練，在造型與心境上都下了極大的苦功。為了讓視覺年齡看起來更成熟穩重，他刻意擺脫了以往偶像標配的俐落短髮，開始將頭髮留長，營造出歷經風霜的滄桑感。陳峻廷表示，之前演戲的角色還在裝可愛、裝奇怪，這次為了轉換成黑道老大的氣場，他近期瘋狂重溫早期的黑道電影與港片 ，努力學習並揣摩大哥舉手投足間的霸氣。為了應付劇中的體態需求與可能的裸露戲碼，演員們在籌備期也展開了嚴格的體能特訓。 劇組演員之間互相擔任健身教練，嚴格執行增肌計畫。為了練出漂亮俐落的肌肉線條，飲食管控相當嚴苛，即使遇到最愛吃的臭豆腐也得忍痛拒絕，只能乖乖吃雞胸肉。有趣的是，演員們私下練完肌肉後，還會在更衣室裡互相檢視健身成果，可見私底下的好感情。雖然《危城兄弟》是一部氣氛肅殺的黑道劇情片，但這群年紀相仿的新生代演員們，私下互動卻充滿反差萌。因為大家待在公司的時間很長，意外發現彼此的童年回憶非常雷同。踢帕娛樂的多組男團們，會一起玩溜溜球，還會心血來潮買戰鬥陀螺回來對戰，時常充滿歡笑聲。值得一提的是，演員們分享，有次在路上剛好遇到一位悠遊卡餘額不足、不知所措的長輩，他們不僅耐心教導對方如何搭車，更自掏腰包幫長輩儲值悠遊卡。長輩感動直呼：「世界有你們真好」，演員們也將這個經歷當作演藝圈善的循環。