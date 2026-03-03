韓國演員柳演錫今（3）日出席新戲《神與律師事務所》宣傳記者會，恰逢元宵節這天，他在台上大嗑湯圓，讓人看見男神另外趣味一面，柳演錫一出場，引爆全場熱情，談及在劇中飾演被諸多鬼魂附身的律師，柳演錫坦承於真實生活中，感受過「另一世界存在」的氣息，坦言若真的能看到鬼，內心還是會怕，此次突破挑戰各類表演風格，柳演錫其中還變成女團偶像大跳動感舞蹈，讓他羞得直呼：「蠻困難的！」
《神與律師事務所》宣傳記者會稍早盛大舉行，柳演錫時隔1年多在台亮相，穿著一身全白襯衫、黑色西裝，挺拔身材與俊俏臉龐魅力爆表，大批粉絲熱烈歡呼迎接，柳演錫一出場向眾人打招呼，「相隔1年，見到台灣粉絲覺得非常開心！」接著讓在場媒體捕捉帥氣身影，比出手指愛心、臉頰愛心的模樣，十分迷人。
柳演錫坐下後，開始接受主持人提問，透露劇中角色被許多鬼魂給附身，透過自己行為舉止完成遺願、未完事項，「接到劇本時，看到角色非常有趣，把我很多面貌呈現給粉絲看，是非常挑戰的事情」，笑喊其中一個角色化身是女團偶像，「我要跳一段女團的舞蹈，是平時沒展現的面貌，我覺得蠻困難」，有些害羞。
主持人問道柳演錫，若在真實生活中碰到鬼會害怕嗎？他笑說：「我還是會怕，但既然演過申伊朗，比起恐懼，我覺得會努力去解決當下狀況！」更幽默分享，「還沒有看過鬼的經歷，但有聽到聲音或是感受到他們的『氣息』過」，柳演錫為角色做足功課，翻閱紀錄片、找尋巫師田調，致使不否認世界上有鬼的存在。
《神與律師事務所》本月13日Hami Video播出
《神與律師事務所》講述原本立志打造頂尖律所的普通律師申二朗（柳演錫 飾），因看見鬼魂而捲入一連串無法用常理解釋的案件，從為人辯護到為鬼魂辯護，他與只相信證據的菁英律師韓娜賢（李絮 飾）相遇，2人從對立到攜手，展開一場橫跨現實與靈界的刺激冒險。《神與律師事務所》於本月13日起每週五、六在Hami Video全台獨家播出。
柳演錫是誰？《請回答1994》成一線火紅男星
柳演錫出生於1984年，韓國世宗大學電影藝術學系畢業，是影視圈公認的「全能型」實力派演員，2003年於電影《原罪犯》中飾演男星劉智泰的少年時期出道，儘管起點極高，他卻經歷了近十年的無名期，靠著不斷在各類獨立電影與電視劇中客串演出，進而磨練深厚且細膩的演技。
2013年，他憑藉超人氣神劇《請回答1994》中深情守候的暖男「七封」一角爆紅，成功躍升為一線男星，他的必看代表作還包含《浪漫醫生金師傅》中外冷內熱的醫生姜東柱、史詩巨作《陽光先生》裡癡情霸道的具東魅，以及現象級夯劇《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》等。
🔺資料來源－
《神與律師事務所》、Hami Video
