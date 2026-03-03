我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普對等關稅法源依據遭最高等法院推翻，台美對等貿易協定（ART）的15%不疊加關稅也受到影響，川普後續依《貿易法》第122條對全球課徵10%的臨時關稅，產發署長邱求慧今（3）日在新春記者會解析，即便122關稅是1成，看起來比15%來得低，但差別在疊加MFN（最惠國待遇），評估ART之下，台灣還是與競爭國日本、韓國更齊平。台美ART簽定後，台灣享有15%不疊加關稅，但因為美國在20日判決川普所引用的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅違憲，導致所簽定協定失所附麗，難以送往立法院審議。川普也為了補足關稅缺口，隨即引用《貿易法》第122條對全世界課徵10%、為期150天的臨時關稅，甚至放話要增加至15%。但迄今為止，2週時間，川普政府尚未調升122條關稅，仍舊維持10%疊加MFN關稅。但邱求慧今日在記者會實際比較，表示10%疊加MFN對台灣產業影響大於，ART的15%不疊加關稅。他解釋，迄今為止川普還是公告10%臨時關稅，但經過內部評估，10% 疊加 MFN 的關稅負擔，仍比ART來得差。原因並非在關稅絕對值，而是10% 疊加 MFN是一體適用，但是像是韓國、日本與美國都有貿易協定，所爭取的MFN遠低於台灣，這導致我們失去了相對優勢。若依照ART，台灣與日本、韓國都是15%關稅，彼此間立足點相同，再加上台灣爭取到豁免項目，「我們與日、韓相比是有相對優勢的。」