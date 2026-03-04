釋出看台視線不良區

區退票座位

i-dle演唱會加賣啟售時間：2026年3月4日（三）12：00

（舉例：若您在1月24日的會員優先購購買了2張門票，在信用卡優先購和全面啟售，或是今天的加賣，總共只能再購買2張門票）

https://kklivetw.kktix.cc/events/rgt6hi7y

i-dle大巨蛋購票「3大重要步驟」

i-dle大巨蛋全區加賣 無票歌迷今天中午最後機會

韓團i-dle（舊名：(G)I-DLE）本週六3月7日晚上7點將首度攻進台北大巨蛋，舉辦《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》演唱會，1月開賣3萬多張門票瞬間秒殺，如今主辦單位KKLIVE宣布今（4）日中午12：00於KKTIX全面加賣，與全，一人限購4張，讓沒票的NEVERLAND有最後上車的機會。⚠️每一個KKTIX會員帳號最多可購買張數的上限是4張。⚠️若您同時是i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員，亦持有國泰世華CUBE信用卡，最多可購買的張數上限亦為4張。➊ 註冊KKTIX成為會員、填妥個人資料➋ 設定好12:00鬧鐘提醒、檢查網域順暢、準備好信用卡➌ 提前登入好KKTIX帳號、開好購票頁面、確認可買幾張i-dle大巨蛋演唱會票價從7180元（VIP）到7100元、6880元、6280元、5980元、4980元、4580元、3680元、2480元、2280元共10種價位，全區座席、對號入座，當時一開賣直接秒殺，社群滿滿「沒搶到」哀號聲，現在主辦確認加開視線不良區票券，加上各區退票一次釋出，把最後庫存全攤在檯面上。今天中午開賣沒有會員門檻、沒有信用卡限制，統一在KKTIX開放所有會員搶票，每個帳號上限4張，拼的只剩手速與網路穩定度。特別注意，即便同時具備Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員資格，又持有國泰世華CUBE信用卡購票者，整個售票期間加總最多就是只能買4張，不能分階段累加；舉例來說，若1月24日會員優先購已入手2張，後續信用卡優先購或是全面開賣階段，加起來也只能再買2張。