台北地檢署今（4）日偵結起訴太子集團詐騙洗錢案！檢方查出太子集團透過自行研發的「OJBK 錢包」連結地下匯兌水房，將高達6億2992萬餘元的黑錢非法匯入台灣，供成員揮霍購買名車與精品，而早在2016年起，太子集團就開始佈局全球18國，利用250家境外公司與虛假合約瞞天過海，總計洗錢規模高達107億元。北檢今日依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，起訴首腦陳志、特助李添及在台操盤手王昱棠等62名被告與13家公司。檢調調查發現，以陳志為首的「太子集團」大規模投入線上博弈產業，賺取更多黑金。該集團從2016 年開始，先後在台灣成立多家公司作為掩護，利用博弈網站的儲值與出金管道進行洗錢。為了躲避追緝，陳志更將觸角伸向海外，在18個國家操控高達250家境外公司，並利用453個國內外金融帳戶，以簽署虛假合約的方式，透過外匯管道將非法資產層層轉移、洗錢，建立起龐大的跨國犯罪金流網。為了將藏匿在海外的虛擬資產匯回台灣，並透過提領現金來製造金流斷點、躲避追查，太子集團甚至研發了專屬的「OJBK錢包」。該集團利用這套自行開發的軟體連結地下匯兌水房，將洗白後的不法所得轉入國內，不僅用來購買名車、名牌精品等奢侈品，更作為集團在台灣經營與運作的日常開銷。檢調發現，陳志早在2016年便派遣心腹張剛耀來台佈局，隨後，張剛耀吸收了王昱棠加入，兩人聯手在台成立多家專責公司，表面上是合法經營，私下則是為了管理集團在國內外實質掌控的空殼公司與金融帳戶。為了規避警方追緝，王昱棠陸續成立了「天旭」等5家人頭公司，專供太子集團經營非法線上博弈。該集團的分工極為嚴密：由集團高層李添負責整體統籌，陳秀玲掌控資金調度，而國內的具體事務與5家公司的運作，則由辜淑雯在台坐鎮指揮，建立起一套完整的犯罪分工體系。檢調發現，「太子集團」為了將在各國非法博弈賺取的大量虛擬資產變現，並在台灣、日本、新加坡等地製造金流斷點規避追緝，透過自行研發的「OJBK錢包」連結陳志旗下的地下匯兌水房，由集團高層李添與辜淑雯下達指令，交由旗下成員劉純妤、李守禮、邱子恩等人，親自前往地下匯兌水房提領大筆現金。這些不法所得隨後被揮霍在名車、名酒、高檔雪茄、名茶及各類藝術品等奢侈品上，同時也用來支應集團在台灣境內的所有營運開銷，生活極其奢華此外，太子集團為維持天旭等5家公司財務報表形式上收支合理性，避免遭稅捐機關調查，利用實質掌控之境外公司自外匯管道將犯罪所得匯入，並指示辜淑雯等人配合製作不實交易合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用。