▲吳宜家為太子集團進行遊艇管理。（圖／民眾提供）

▲新加坡警方查封柬埔寨詐騙集團首腦陳志及太子集團的遊艇等資產。（圖／取自新加坡警察部隊官網）

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）在台洗錢案，調查發現，集團除透過豪宅與超跑掩飾資金來源外，還曾以遊艇作為資產轉移與洗錢工具。檢警查出，集團過去曾購置4艘遊艇停泊台灣，由在台公司負責管理維護，藉此掩護資金流向與資產變現，也讓遊艇成為整起洗錢布局的重要一環。檢調查出，逸先科技負責人吳逸先早年與太子集團多名中國籍人士往來密切，雙方因在柬埔寨與中國等地經營非法線上賭博事業而熟識。吳逸先於2017年間來台設立公司發展相關博弈業務，並在2019年間將原本設於柬埔寨的賭博水房成員轉移至帛琉，由石濱芳協助安置於其經營的愛萊森林渡假村內，藉此躲避查緝並持續營運。檢警調查指出，吳逸先為將非法線上賭博所獲得的虛擬資產轉換為現金並匯入台灣，同時刻意製造金流斷點，曾指示許姓特助前往睿森銀樓等多處地下水房提領大量現金，再用於購置不動產與名車，或支應集團在台各項營運開銷。為掩飾資產來源，相關房產與高價資產多由吳逸先胞姊掛名持有，實際仍由吳逸先掌控並經手不法金流。此外，檢調也查出，自2024年初起，吳逸先另指示王姓特助擔任太子集團所管理「OJBK錢包」平台的取款車手，由王男依指示前往地下水房領取現金，再交付指定人士，以多層轉手方式切斷金流來源。檢警指出，相關現金多由台北市一家雪茄館「Cigar Vie」老闆的哥哥陳韋志所經營的地下水房提供，藉此形成完整的現金提領與交付管道。檢調在去（2025）年發動第四波搜索行動，約談6名涉案人士，其中負責遊艇管理的玄古管理顧問公司負責人王俊國，因涉嫌洗錢罪且有滅證之虞，遭法院裁定羈押禁見。檢警並在其住處查扣1300萬元現金及多國外幣，懷疑可能涉及地下匯兌。目前專案小組已鎖定太子集團在台洗錢、博弈營運、境外投資掩護與資產脫產等4大犯罪區塊持續偵辦。另一方面，檢方先前查扣集團名下26輛豪車，包括Bugatti Chiron、Ferrari LaFerrari與McLaren P1等頂級超跑，其中部分車輛已於3月2日進行法拍，藉此追討不法所得補償受害者。