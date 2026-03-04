我是廣告 請繼續往下閱讀

觀光署昨日晚間公布有4團、96人仍滯留杜拜機場；觀光署表示，正在跟旅行社確認今日下午抵台班機是否包含滯留機場的我國旅客。

美國、以色列2月28日對伊朗進行攻擊，伊朗隨即對周邊中東國家進行反擊，讓中東地區航班大亂。據阿聯酋航空（Emirates）官網，從杜拜出發的EK366航班預計在16時06分抵達桃園機場第二航廈。目前載客人數以及有多少台灣旅客尚無法確定。美國聯手以色列突擊伊朗，伊朗發射飛彈報復，波及杜拜帆船飯店及多國機場，導致中東各國領空封閉、航班停飛。根據官網訊息，EK366在當地時間上午03時51分起飛，預計在16時06分抵達桃園機場第二航廈。阿聯酋航空以接返旅客為主；民眾出發前先留意官網訊息，避免直接到機場。阿聯酋航空網站通知顯示，由於領空關閉，往返杜拜的航班將暫停營運，到阿拉伯聯合大公國時間3月4日23時59分止；期間維持有限度營運，優先安排已經訂位乘客。▲據阿聯酋航空（Emirates）官網，從杜拜出發的EK366航班預計在16時06分抵達桃園機場第二航廈。目前載客人數以及有多少台灣旅客尚無法確定。（圖／截至阿聯酋航空官網）伊朗於美國及以色列發動空襲後，對中東地區多國展開大規模報復，外交部在2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，在3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今日也把約旦、埃及調整為「橙色」。統計自2月28日起，因中東領空關閉等影響團體共約87團、2364人。觀光署中午表示，分別為取消出團退費約36團、949人；返台受航班影響的旅客約51團、1415人，其中5團、121人已搭上返台班機，陸續抵台。