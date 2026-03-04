我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩和前男友楊明學一起為王菲歌曲〈旋木〉拍攝MV，成為永恆的紀念。（圖／翻攝自YouTube）

44歲女星許維恩今（4）日投下震撼彈，首度對外公開自己確診乳癌的消息。面對疾病的考驗，她十分堅強，卻也讓外界不禁想起20年前，她的前男友兼知名作詞人楊明學，因罹癌早逝，當年兩人合拍由袁惟仁譜曲、王菲演唱的歌曲〈旋木〉MV，成為永恆的紀念。為了不讓年邁的父母與家人過度擔憂，許維恩在生病與治療期間極度低調，僅有老公王家梁以及兩位姊姊（許路兒、許菲菲）知情並陪伴在側。直到手術順利完成、身體狀況逐漸恢復後，她才公開病情，並對外分享這段抗癌的心路歷程，堅強的態度令人心疼。許維恩的抗癌之路，意外牽起了大眾對她前男友楊明學的記憶。2003年，當時以模特兒為業的許維恩，與當時的男友楊明學共同出演了王菲經典歌曲〈旋木〉的MV，這也是她的出道之作。才華洋溢的楊明學曾創作出孫燕姿〈我不難過〉、范瑋琪〈不眠〉及王菲〈旋木〉（楊明學寫詞）多首膾炙人口的經典名曲。天妒英才，他在2002年罹患罕見的「泡狀軟組織腫瘤」，最終癌細胞侵犯至肺部，2004年1月不幸病逝，得年24歲。楊明學的離世對許維恩造成打擊。她曾在節目《哈囉 你有事嗎？》中提及往事，表示當時覺得「活著不知道意義在哪裡」，甚至曾在忌日悼念時寫下揪心字句：「很抱歉我沒有跟著你走，陪你到另一個世界，這輩子做不成夫妻，下輩子、下下輩子都要做夫妻，幸幸福福的過日子。」將許維恩從深淵中拉出來的，正是楊明學的母親。即便承受著喪子之痛，楊媽媽依然帶著許維恩重新面對人生，並介紹演藝圈的工作給她。至今逢年過節，楊媽媽都會邀請許維恩到家裡聚餐，把她當成親生女兒般疼愛。許維恩充滿感激地表示：「她算是我一輩子都不會忘記的恩人。雖然兒子走了，但她也多了個女兒。」