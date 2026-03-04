44歲女星許維恩今（4）日投下震撼彈，首度對外公開自己確診乳癌的消息。面對疾病的考驗，她十分堅強，卻也讓外界不禁想起20年前，她的前男友兼知名作詞人楊明學，因罹癌早逝，當年兩人合拍由袁惟仁譜曲、王菲演唱的歌曲〈旋木〉MV，成為永恆的紀念。
獨自堅強面對乳癌 術後才敢告知父母
為了不讓年邁的父母與家人過度擔憂，許維恩在生病與治療期間極度低調，僅有老公王家梁以及兩位姊姊（許路兒、許菲菲）知情並陪伴在側。直到手術順利完成、身體狀況逐漸恢復後，她才公開病情，並對外分享這段抗癌的心路歷程，堅強的態度令人心疼。
許維恩的抗癌之路，意外牽起了大眾對她前男友楊明學的記憶。2003年，當時以模特兒為業的許維恩，與當時的男友楊明學共同出演了王菲經典歌曲〈旋木〉的MV，這也是她的出道之作。
才華洋溢的楊明學曾創作出孫燕姿〈我不難過〉、范瑋琪〈不眠〉及王菲〈旋木〉（楊明學寫詞）多首膾炙人口的經典名曲。天妒英才，他在2002年罹患罕見的「泡狀軟組織腫瘤」，最終癌細胞侵犯至肺部，2004年1月不幸病逝，得年24歲。
摯愛離世痛不欲生 男方母親成一輩子的恩人
楊明學的離世對許維恩造成打擊。她曾在節目《哈囉 你有事嗎？》中提及往事，表示當時覺得「活著不知道意義在哪裡」，甚至曾在忌日悼念時寫下揪心字句：「很抱歉我沒有跟著你走，陪你到另一個世界，這輩子做不成夫妻，下輩子、下下輩子都要做夫妻，幸幸福福的過日子。」
將許維恩從深淵中拉出來的，正是楊明學的母親。即便承受著喪子之痛，楊媽媽依然帶著許維恩重新面對人生，並介紹演藝圈的工作給她。至今逢年過節，楊媽媽都會邀請許維恩到家裡聚餐，把她當成親生女兒般疼愛。許維恩充滿感激地表示：「她算是我一輩子都不會忘記的恩人。雖然兒子走了，但她也多了個女兒。」
〈旋木〉
歌手：王菲
專輯：將愛
發行日期：2003年11月7日
作詞：楊明學
作曲：袁惟仁
編曲：黃中嶽
擁有華麗的外表和絢爛的燈光 我是匹旋轉木馬身在這天堂
只為了滿足孩子的夢想 爬到我背上就帶你去翱翔
我忘了只能原地奔跑的那憂傷 我也忘了自己是永遠被鎖上
不管我能夠陪你有多長 至少能讓你幻想與我飛翔
奔馳的木馬 讓你忘了傷 在這一個供應歡笑的天堂
看著他們的 羨慕眼光 不需放我在心上 旋轉的木馬
沒有翅膀 但卻能夠帶著你到處飛翔
音樂停下來你將離場 我也只能這樣
我忘了只能原地奔跑的那憂傷 我也忘了自己是永遠被鎖上
不管我能夠陪你有多長 至少能讓你幻想與我飛翔
奔馳的木馬 讓你忘了傷
在這一個供應歡笑的天堂
看著他們的 羨慕眼光 不需放我在心上
旋轉的木馬 沒有翅膀 但卻能夠帶著你到處飛翔
音樂停下來你將離場 我也只能這樣
我忘了只能原地奔跑的那憂傷 我也忘了自己是永遠被鎖上
不管我能夠陪你有多長 至少能讓你幻想與我飛翔
奔馳的木馬 讓你忘了傷 在這一個供應歡笑的天堂
看著他們的 羨慕眼光 不需放我在心上
旋轉的木馬 沒有翅膀 但卻能夠帶著你到處飛翔
音樂停下來你將離場 我也只能這樣
