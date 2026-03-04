我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩（左）手術一事一開始只有王家梁（右）和姊姊知情，刻意隱瞞爸媽，就是不想讓雙親擔心。（圖／記者陳明安攝影）

▲許維恩乳房重建手術很成功，身材幾乎完全沒變化。（圖／廠商提供）

44歲女星許維恩今（4）日首度公開坦承自己確診乳癌一事，並分享這段手術治療的心路歷程。許維恩坦言，為了不讓家人過度擔憂，她在生病期間選擇低調處理，僅有老公王家梁與姊姊（許路兒、許菲菲）知情，直到手術完成且身體逐漸恢復後，才讓父母知道情況。至於為何選擇一次切掉雙邊乳房，主要是因為腫瘤變化速度太快了，許維恩不想留下隱患，這才決定快刀斬亂麻。許維恩今日坦承自己罹患乳癌，並已切掉雙乳、進行重建手術。許維恩表示，雖然她本身並無相關家族病史，但在檢查過程中，醫師發現腫瘤的變化速度極快。因此即便當時僅有單邊檢測出腫瘤，但為了降低未來復發風險，她在與醫師討論後，果斷決定進行雙邊切除與乳房重建。談及確診當下的心情，許維恩直言自己反應冷靜，因為腦海中第一個念頭就是年幼的女兒。她感嘆，身為母親沒有時間軟弱，必須先把身體照顧好，才能陪伴孩子長大。為了不讓父母過於擔心，許維恩一開始手術也瞞著爸媽，直到身體逐漸康復後才告知生病真相。而這場切除與重建手術過程長達10多個小時，老公王家梁全程在手術室外守候。許維恩提到，術後重建成果讓夫妻倆都感到安心，王家梁除了開玩笑緩和氣氛，更關心的是她術後的恢復狀況。這場大病也讓夫妻關係更加緊密，雙方皆體認到健康的重要性。許維恩也以親身經歷呼籲女性，應定期進行檢查，不要忽視身體發出的任何訊號。許維恩擁有精緻深邃的五官，自2003年出道後便以模特兒與性感女神形象走紅。她早期憑藉王力宏〈愛錯〉MV露臉受矚目，2018年則客串過電影《角頭2：王者再起》，飾演黑道大哥王識賢的地下情人，演技也因此受到稱讚。許維恩的前夫則是歌手田恩沛，2021年她則再婚現任丈夫王家梁，並在41歲時，頂著高齡產婦的風險生下寶貝女兒忒忒，目前家庭幸福美滿。