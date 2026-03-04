我是廣告 請繼續往下閱讀

這種「不掉反升」的視覺殘像，常讓強勢拉打型球員擊出軟弱的內野沖天炮。

▲中華隊推派出的「龍之子」徐若熙，將以火球正面硬剛澳洲隊曾上到大聯盟的左投威爾斯（Alex Wells）。一位是旅日前夕身價暴漲的超級新星，一位是繞過大聯盟戰場回歸家鄉的控球職人。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01（左）、美聯社／達志影像（右））

數據顯示，他的被強擊球率（Hard-Hit%）曾高達60%。在全壘打產量相對穩定的東京巨蛋，只要他的速球未能執行到邊界，或是變化球失投進入紅中，中華隊打者絕對具備一棒將其擊沉的實力

WBC

中華隊將在明(4)日在東京巨蛋迎來2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）首場關鍵戰。在徐若熙掛帥先發的消息傳出後，澳洲隊也正式確認由具備2年MLB巴爾的摩金鶯隊資歷的左投威爾斯（Alex Wells）迎戰。威爾斯並非那種以火球摧毀打者的投手，他的四縫線速球均速僅有88.4mph（約142km/h）。在動輒飆破155km/h的現代棒球中，這種球速看似極具親和力，但數據背後隱藏著致命誘惑。更讓中華隊需要警惕的是威爾斯的「控球精度」。這種「慢、更慢、視覺竄升」的配球邏輯，正是中華隊過去在國際賽中最容易適應不良的類型。威爾斯是一名極端的「飛球型投手」，他在MLB層級的滾地球率（GB%）僅有30.2%，而飛球率高達44.4%。這種球風在東京巨蛋這座室內球場是一把雙刃劍。一方面，另一方面，威爾斯的容錯率極低。。這是一場「耐心」與「精準度」的馬拉松，中華隊必須發揮科學情蒐的優勢，嚴格鎖定高角度速球進行攻擊，並放掉他在好球帶下緣的引誘性變化球。中華隊教練團必須提醒打者，面對威爾斯絕不可「貪功」。威爾斯的投球哲學是「讓你打不好」，而非「讓你打不到」。中華隊應利用威爾斯142km/h左右的球速優勢，增加擊球的確實度，而非盲目追求擊球仰角。只要能將威爾斯的用球數在4局內逼近65球的紅線，迫使澳洲隊提早動用中繼陣容，中華隊在比賽中後段的贏球勝率將會大幅攀升。球種分布：四縫線速球（42%）、曲球（27%）、變速球（20%）、滑球（11%）。技術優勢：速球IVB高達20.0英吋、保送率7.5%控球精準、速差控制能力優異。致命弱點：均速僅88.4mph、滾地球率僅30.2%（極端飛球型）、失投球極易被擊出全壘打。1.鎖定高角度速球強攻，利用右打力量優勢摧毀其「上竄」效果。2.保持選球紀律，放掉低角度變速球，不隨其配球節奏起舞。3.利用其「軟投」特質增加擊球確實度，避免無效的高飛球。