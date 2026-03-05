2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）今（5）日開打，中華隊將在日本東京巨蛋對戰澳洲、日本、捷克、韓國強敵，爭取前往美國複賽的門票，今（5）日11：00中華隊迎來首戰，將在和澳洲一拚高下，台北市、新北市也有準備大螢幕直播派對，現場不僅可即時觀看比賽，還有啦啦隊女孩一起應援加油、抽獎活動！《NOWNEWS》為讀者整理雙北大螢幕直播派對資訊，一起為中華隊加油。
2026世界棒球經典賽「台澳大戰」賽前戰力分析
中華隊先發投手：徐若熙
澳洲隊先發投手：威爾斯（Alex Wells）
歷史對決： 在WBC僅交手過一次，2013年中華隊以4：1擊敗澳洲。
台北市免費直播場地
📍台北信義香堤廣場
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲（09:00 開放入場）
3月6日（周五）18：00 v.s.日本（16:00 開放入場）
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克（09:00 開放入場）
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓（09:00 開放入場）
地點：信義香堤廣場（台北市信義區松智路松仁、松壽、松高路段之間）
特色活動：
1、每天4位中職啦啦隊小龍女熱血應援，出席女孩如下列：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲：芮妮、小蛙、蘿拉、馬妹。
3月6日（周五）18：00 v.s.日本：芮妮、貝拉、佳依、張愛。
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克：寧寧、沛沛、佩霓、芮妮。
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓：芮妮、詩雅、姵宸、掌沛。
2、看球賽拍照打卡抽機票。
活動網址：台北運動吧臉書粉專
新北市免費直播場地
📍新北市民廣場
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓
地點：新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
特色活動：
1、體育主播徐展元、應援主持阿努，以及啦啦隊女孩一起為中華隊加油。
各場次應援啦啦隊女孩：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲：無。
3月6日（周五）18：00 v.s.日本：Fubon Angels沁沁、安娜、雅惟。
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克：Fubon Angels奶昔、大頭、潔米、CT AMAZE潔潔、丹丹、安娜、卡洛琳。
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓：Fubon Angels檸檬、栗子、卡洛琳。
2、現場發送充氣加油棒及小國旗。
活動網址：我的新北市臉書粉專
雙北直播場地
如果不想離家太遠，7-11也取得愛爾達合法授權訊號，將在超過4000間門市的「OPEN！CHANNEL」直播世界棒球經典賽賽事！不妨看看你家附近的7-11門市有無直播。
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲（11:00~14:30）
3月6日（周五）18：00 v.s.日本（18:00~21:30）
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克（11:00~14:30）
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓（11:00~14:30）
7-11直播門市查詢：https://www.7-11.com.tw/openichannel/search.aspx
2026WBC世界棒球經典賽直播、轉播資訊
📌網路直播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📌電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視主頻
2026WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）
⚾內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊先發投手：徐若熙
澳洲隊先發投手：威爾斯（Alex Wells）
歷史對決： 在WBC僅交手過一次，2013年中華隊以4：1擊敗澳洲。
📍台北信義香堤廣場
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲（09:00 開放入場）
3月6日（周五）18：00 v.s.日本（16:00 開放入場）
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克（09:00 開放入場）
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓（09:00 開放入場）
地點：信義香堤廣場（台北市信義區松智路松仁、松壽、松高路段之間）
特色活動：
1、每天4位中職啦啦隊小龍女熱血應援，出席女孩如下列：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲：芮妮、小蛙、蘿拉、馬妹。
3月6日（周五）18：00 v.s.日本：芮妮、貝拉、佳依、張愛。
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克：寧寧、沛沛、佩霓、芮妮。
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓：芮妮、詩雅、姵宸、掌沛。
2、看球賽拍照打卡抽機票。
活動網址：台北運動吧臉書粉專
新北市免費直播場地
📍新北市民廣場
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓
地點：新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
特色活動：
1、體育主播徐展元、應援主持阿努，以及啦啦隊女孩一起為中華隊加油。
各場次應援啦啦隊女孩：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲：無。
3月6日（周五）18：00 v.s.日本：Fubon Angels沁沁、安娜、雅惟。
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克：Fubon Angels奶昔、大頭、潔米、CT AMAZE潔潔、丹丹、安娜、卡洛琳。
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓：Fubon Angels檸檬、栗子、卡洛琳。
2、現場發送充氣加油棒及小國旗。
活動網址：我的新北市臉書粉專
如果不想離家太遠，7-11也取得愛爾達合法授權訊號，將在超過4000間門市的「OPEN！CHANNEL」直播世界棒球經典賽賽事！不妨看看你家附近的7-11門市有無直播。
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲（11:00~14:30）
3月6日（周五）18：00 v.s.日本（18:00~21:30）
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克（11:00~14:30）
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓（11:00~14:30）
7-11直播門市查詢：https://www.7-11.com.tw/openichannel/search.aspx
📌網路直播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📌電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視主頻
2026WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）
⚾內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
更多「2026經典賽」相關新聞。