▲采子（左）今天出席新戲《再不拍就來不及了！》記者會，這是她演藝生涯中首度擔綱女主角夏語珊，在劇中和男星涂善存（右）共譜校園戀曲。（圖／記者嚴俊強攝影）

歷經雙劈風波、情變的藝人采子（謝采紋）正式重回大眾視線，以全新身分跨足影視圈。她今（4）日出席新戲《再不拍就來不及了！》記者會，首度擔綱女主角「夏語珊」，與男星涂善存共譜校園初戀。拍片時導演一句：「相信愛情很難吧！」狠狠戳中采子痛點，她也鬆口目前單身，且已經完成凍卵。今日記者會現場，采子獻唱主題曲〈還得是你〉，關於所有的提問都十分小心、謹慎地回應。這是她首次拍攝以中景、特寫為主的直拍短劇，對演員的情緒細膩度是一大考驗。她表示，劇中有一場原本沒有設定要哭的戲，她卻在拍攝時瞬間淚崩。導演邱昊奇表示，當時導戲的時候，他走到采子旁邊，接著輕拍她的肩膀說了一句：「要相信一段愛情很困難，對不對？」這句話像是打開了潘朵拉的盒子，瞬間擊中采子的痛點，邱昊奇表示，拍戲時多少還是會和演員個人的狀態連結。采子也被問及，是否像女主角一樣，在感情受傷後卻步，不敢再貿然談感情，類似陷入迴避型依戀？采子坦言：「我沒有特定說自己是什麼樣的人格，但我相信，大家都有可能在受傷過後，不敢再去靠近，或是抓不住機會，可能都會有這樣子的階段。」沉寂一段時間再次回到大眾目光前，難免會面臨輿論的檢視。面對過去的爭議，采子表示：「從那個時候一直到現在，其實我一直有在做反省。對於現在的我來說，我更專注於活在當下，專注於我需要做好什麼事。我也接受大家的看法跟指教。」除了事業上的重新出發，采子在生活上也做出了勇敢的決定，在去年完成凍卵手術，她表示：「我覺得女生在26歲到35歲之前，凍卵是一個很需要做的事情。它不只是在保護我們，也是在保護未來的自己。」采子鼓勵女性正視這項議題，並將此視為送給自己的一份勇敢禮物。至於外界最關心的感情現況，挺過風波的采子笑著大方給出回應：「目前是單身，但是我不排斥未來有任何人靠近。」 采子表示，無論是演藝事業還是個人感情，都期待用更多元的面貌與大眾重新見面。