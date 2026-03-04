我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，依洗錢、提供賭博場所、組織犯罪及偽造文書等罪嫌起訴首腦陳志等62人，並將偵查期間在押的王昱棠等9名台籍幹部移審台北地方法院。法官訊問後裁定，9人分別以30萬元至500萬元不等金額交保。對此，台北地檢署回應，會再研議是否提起抗告。檢方指出，本案3名集團核心成員求處重刑，其中首腦陳志遭求處法定刑最高刑度，陳志親信李添求刑20年，集團「大帳房」陳秀玲求刑18年。至於王昱棠、辜淑雯、陳麗珊、李守禮、林揚茂與鄭巧枚等其餘的台籍幹部，則分別被求處10年至16年不等刑期。而9名在押幹部中，其中僅有北市知名雪茄館「Cigar Vie」負責人胞兄陳韋志，和香港博高公司負責人王俊國認罪；尼爾創新公司財務主管鄭巧枚則坦承偽造文書與違反《商業會計法》部分犯行，其餘被告均否認犯罪。檢察官認為，不過，合議庭評議後認為，雖然9名被告涉犯洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且部分人員頻繁出入境，具備逃亡能力，也曾疑似有滅證行為，對此，台北地檢署表示，待收到法院裁定理由後，將再研議是否提起抗告。