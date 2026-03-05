我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華去年在AAA奪Best Choice，用中文驕傲喊「我是誰？」，全場5萬人吶喊應援「葉舒華」場面震撼韓星。（圖／讀者提供）

張育成喊「我是誰？」 舒華名場面紅到東京巨蛋

WBC世界棒球經典賽今（5）日中午11點中華隊在東京巨蛋迎戰澳洲，緊張之餘也有可愛花絮，擔任第4棒的「國防部長」張育成昨天接受台灣媒體訪問時，測試麥克風突然丟出一句「我是誰？」讓現場記者先愣一秒，接著齊聲回答「張育成！」整個訪問區瞬間笑成一團。這句話其實正是「台灣女兒」i-dle成員葉舒華去年（2025）在AAA高雄演出時的招牌台詞，哏被搬到東京巨蛋，也讓不少球迷看到影片直呼：「部長也太潮！」張育成昨天在東京巨蛋練球後接受媒體訪問，訪問開始前先試麥克風，他突然開口丟出一句「我是誰？」當場把大家逗笑，記者也很配合齊聲回答「張育成」，影片曝光後，不少網友留言表示：「超好笑 ，部長超潮，竟然知道這個哏欸！記者們也好可愛，還有回答😆」、「好好笑，記者也接哏」。其實這句「我是誰？」的來源，是葉舒華去年（2025）在高雄世運主場館舉辦的AAA頒獎典禮舞台上，自我介紹時對全場丟出一句「我是誰？」，結果現場5萬名觀眾瞬間齊聲喊出「葉舒華！」整個場館回音震天，在場沒有一位觀眾不認識她，讓不少韓國藝人都露出驚訝表情。那段畫面在社群平台瘋傳，至今累積至少600萬觀看，也變成粉絲之間常玩的經典哏。張育成受訪時也聊到台北大巨蛋與東京巨蛋的場地差異，東京巨蛋的螢幕比較大，而場地草皮則偏硬，「台北大巨蛋的人工草皮比較軟，這裡比較硬，我自己比較喜歡硬一點，因為腳的負擔不會那麼重，跑起來也比較好跑。」他也提到，較硬的草皮在衝刺時推進感更明顯，練完球後雙腿痠痛感也沒有那麼強烈。中華隊今天首戰對上澳洲，先發投手由「龍之子」徐若熙登板，賽前總教練曾豪駒公布先發打線，在旅美「怪力男」李灝宇因傷退出後，林子偉此役擔任先發二壘手，與游擊手江坤宇搭配鎮守中線。打線前段則由「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與旅日強打林安可組成雙箭頭，而第4棒為張育成。