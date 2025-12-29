美國TC Candler每年固定在12月28日公布「全球最美、最帥100張臉蛋」，今年第一美是BLACKPINK的Rosé，第一帥為張哲瀚，但是今年榜單一出還發現大型彩蛋，不只名次有話題，連每位入圍者名字下方的註解都超有哏、超跟上時事，包含第71名的i-dle舒華就是打上她的招牌話「我是誰？」、最搞笑的是68名的aespa寧寧，她名字下方竟是備註「掉了37副AirPods」，被網友狂讚是懂哏的內部人員在上班。
aespa寧寧掉37副AirPods 被寫進全球百大美女註解
這次TC Candler全球百大美女中出現新亮點，韓國啦啦隊首度有人入圍，李珠珢以第97名進榜，註解被寫上「世界最受歡迎啦啦隊員」，算是另類里程碑。至於68名的aespa寧寧，她名字下方的「已經弄丟37副AirPods」也不是亂寫，過去就因為超會弄丟耳機被粉絲做成迷因，甚至曾在受訪介紹包包時，當場打開AirPods卻發現耳機不見，脫口而出「我的耳機勒？」當時她就已經弄丟10副，這次被TC Candler官方寫進註解，網友直接笑翻：「這到底是哪個天才的想法！」
舒華「我是誰？」是招牌台詞 最帥榜單也大不同
「台灣女兒」組合這次也很有存在感，舒華先前在AAA高雄世運主場館一登場就對全場拋出1句「我是誰？」靈魂提問，沒想到5萬名觀眾秒回「葉舒華！」在場沒有一位觀眾不認識她，氣勢大到讓一票韓星當場聽到愣住，該片段在網路瘋傳，累積至少600萬觀看。另一位代表人物子瑜，曾拿下2019年全球最美冠軍，今年則穩坐第20名，註解寫著「一眨眼就會錯過她」，走的是氣質派浪漫路線。
最帥榜同樣不走正經路線，SEVENTEEN的玟奎排名第55名，備註竟然是「第一次吃吐司」，荒謬到讓人忍不住多看一眼；而被封為「臉讚天才」的車銀優，今年拿下第33名，下面則寫著「甜木瓜是你唯一的理想型」，相當活潑。
最帥榜單藏洋蔥 TC Candler為于朦朧拉長秒數
榜單最後還藏了一段讓人鼻酸的話，中國演員于朦朧今年9月墜樓身亡，後續卻出現各種陰謀論說法，死因至今真相未明。TC Candler不僅讓他高居第5名，還在註解寫下「溫柔的靈魂，本該得到更好的對待」，影片中甚至特別拉長他的停留時間，寫道「Truth（真相）」、「Justice（正義）」、「Answers（答案）」這個細節被不少網友注意到，直呼第一次被百大榜單暖到。
📌資料來源：YouTube@TC Candler
我是廣告 請繼續往下閱讀
這次TC Candler全球百大美女中出現新亮點，韓國啦啦隊首度有人入圍，李珠珢以第97名進榜，註解被寫上「世界最受歡迎啦啦隊員」，算是另類里程碑。至於68名的aespa寧寧，她名字下方的「已經弄丟37副AirPods」也不是亂寫，過去就因為超會弄丟耳機被粉絲做成迷因，甚至曾在受訪介紹包包時，當場打開AirPods卻發現耳機不見，脫口而出「我的耳機勒？」當時她就已經弄丟10副，這次被TC Candler官方寫進註解，網友直接笑翻：「這到底是哪個天才的想法！」
舒華「我是誰？」是招牌台詞 最帥榜單也大不同
「台灣女兒」組合這次也很有存在感，舒華先前在AAA高雄世運主場館一登場就對全場拋出1句「我是誰？」靈魂提問，沒想到5萬名觀眾秒回「葉舒華！」在場沒有一位觀眾不認識她，氣勢大到讓一票韓星當場聽到愣住，該片段在網路瘋傳，累積至少600萬觀看。另一位代表人物子瑜，曾拿下2019年全球最美冠軍，今年則穩坐第20名，註解寫著「一眨眼就會錯過她」，走的是氣質派浪漫路線。
最帥榜同樣不走正經路線，SEVENTEEN的玟奎排名第55名，備註竟然是「第一次吃吐司」，荒謬到讓人忍不住多看一眼；而被封為「臉讚天才」的車銀優，今年拿下第33名，下面則寫著「甜木瓜是你唯一的理想型」，相當活潑。
最帥榜單藏洋蔥 TC Candler為于朦朧拉長秒數
榜單最後還藏了一段讓人鼻酸的話，中國演員于朦朧今年9月墜樓身亡，後續卻出現各種陰謀論說法，死因至今真相未明。TC Candler不僅讓他高居第5名，還在註解寫下「溫柔的靈魂，本該得到更好的對待」，影片中甚至特別拉長他的停留時間，寫道「Truth（真相）」、「Justice（正義）」、「Answers（答案）」這個細節被不少網友注意到，直呼第一次被百大榜單暖到。