我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被譽為「臉蛋天才」的車銀優（如圖），在百大帥哥中排名33，讓人跌破眼鏡。（圖／車銀優IG）

全球百大美女、百大帥哥由美國電影網站「TC Candler」評選，昨（28）日正式公布名單，TWICE成員周子瑜、i-dle成員葉舒華以及Fubon Angels韓籍啦啦隊員李珠珢都入選百大美女，今年冠軍是BLACKPINK成員Rosé。百大帥哥的部分，第一名是中國男星張哲瀚，另外車銀優、大谷翔平、貝克漢、王鶴棣也都上榜，其中出道才4個月的CORTIS成員安乾鎬，奪下第77名，不過排名一出也讓粉絲直呼：「怎麼可能才77」、「沒有進前十實在是有點沒道理」。2025全球百大帥哥雖然未有台灣人入選，不過車銀優、大谷翔平、貝克漢、王鶴棣、于朦朧等男神皆上榜，近來爆紅的CORTIS成員安乾鎬也獲得第77名，年僅16歲就獲選，讓粉絲開心表示：「真的很帥」、「這顏值肯定是要入選的」「好想用這臉活一次」。不過也有粉絲疑惑說：「（怎麼）可能才77名，在我心中第一名啦」、「是不是多一7」、「才77根本不合理」、「我以為鐵定前10，應該是出道太短評審對他不熟」、「應該要第一名」。另外，車銀優跌到第33名也讓網友不敢置信，直呼：「這誰排的啊」、「車銀優比NI-KI（西村力）醜？？」、「車銀優33已經不用看了」。韓國怪物新人CORTIS一出道就引起關注，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，有著一張零死角的帥氣臉蛋，被譽為「小車銀優」，短短幾個月人氣迅速攀升。安乾鎬在小學六年級時，就被Big Hit星探發掘，並於2021年開啟他的練習生生涯，不僅有著超強舞蹈實力與舞台魅力，在出道曲〈What You Want〉中，他還參與詞曲，相當有才華。