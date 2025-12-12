53歲的諧星小鐘（鐘昀呈）昨（11）日在Threads發文，貼出2張年輕時期的照片問大家自己像不像韓國男團CORTIS的成員馬丁（Martin）。照片曝光後火速在Threads上引發熱議，吸引43萬人次瀏覽，更有人做出對比照，直言髮型確實有幾分神似；不過也有粉絲忍不住開玩笑吐槽小鐘：「不要太過分了」、「哪裡可以按檢舉」。
小鐘昨晚發文，貼出2張自己的年輕舊照，笑問粉絲：「很多網友說我長得像CORTIS的馬丁，大家覺得像嗎？」小鐘還幽默地說自己的英文名字是「Dr.」跟馬丁合在一起就成了「Dr. Martens」（英國鞋子品牌），超爛笑話讓網友哭笑不得，貼文吸引1.7萬人按讚，43萬人瀏覽。
大家看了紛紛留言吐槽小鐘，「鐘哥我很喜歡你，但不要太過分了」、「請問哪裡可以按檢舉」、「小鐘哥你再這樣我要報警了」、「小鐘哥，別逼我搧你（巴掌）」、「不能說不像只能說毫不相干」。
不過也有人稱讚髮型部分確實很像，開玩笑直呼：「CORTIS是5名成員，咻比嘟嘩也是5名成員，這是巧合嗎？I don’t think so（我不這麼認為）」、「小鐘哥你沒在韓國出道真的太可惜了」、「像慘了，不能說很像，根本一模一樣」、「哥你加入CORTIS，你會直接變我擔（意指最喜歡的成員）」。
CORTIS是今年才出道的韓國5人男團，成員馬丁（Martin）年僅17歲，是韓國、加拿大混血兒。日前CORTIS來台參加AAA頒獎典禮時，馬丁就頂著金髮刺蝟頭造型登場，整體風格相當酷帥。CORTIS中還有一名在台灣長大的成員趙雨凡（James），網友不禁想到如果是懂中文的趙雨凡滑到小鐘的貼文，是不是也會笑翻，又是否會轉達給隊友馬丁知道。
