我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé（上）奪下今年百大美女榜冠軍、子瑜（中）拿下第20名、舒華（下）獲第71名。（圖／YouTube@@tccandler）

2025年的「TC Candler百大美女榜單」於今（28）日公開，這次冠軍由BLACKPINK成員Rosé奪下，去年第7名的她，今年直接名次大躍進，一舉拿下冠軍寶座。而去年第14名的TWICE成員子瑜，已連續11年進榜，不過這次名次再度下滑，獲得第20名，另一位台灣女孩i-dle成員舒華，則名次略為上升，從73名到第71名。其中，韓籍啦啦隊女神李珠珢也以高人氣首度打進榜單，獲得第97名。美國電影網站TC Candler在今日公開百大美女榜單，這次冠軍由以〈APT.〉創下事業高峰的Rosé奪下，BLACKPINK成員也再度全員入榜，Jisoo榮獲第11名、Lisa第22名、Jennie則獲第46名。而榜單常勝軍子瑜則從去年的第14名下滑到20名，但依然是備受矚目的焦點之一，另一位台灣女孩舒華，則名次上升到第71名，另一位備受矚目的則是首次進榜的韓籍啦啦隊女神李珠珢，李珠珢不只在韓國擁有高人氣，來台加入台灣職棒富邦悍將「Fubon Angels」啦啦隊後，更是再創事業高峰，這次首度打進國際榜單，也證明了她的人氣成功被世界看到了。而除了她們外，前10名還有第3名的BABYMONSTER成員Pharita、以及aespa隊長Karina也獲得第8名，另一位成員寧寧則拿下第68名。TWICE成員Sana、Mina分別獲得31名與79名。i-dle成員Minnie、雨琦也獲得第33名與59名。IVE超人氣成員張員瑛也四度進榜，從去年的33名上升到第26名。曾在2014、2015年兩度獲得冠軍的Nana，這次依然在榜中，雖然跌出前10，獲得第18名，但仍是外界關注的人物之一。另一位曾在2023拿過冠軍的MOMOLAND成員Nancy，這次則獲得第14名。