2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（5）日如火如荼開打中，中華隊與澳洲交手時，出現讓球迷倒抽一口氣的意外，隊長陳傑憲在打擊時遭澳洲投手觸身球擊中手指，當場痛到把球棒丟在地上，神情相當痛苦，最終無法繼續比賽退場，由張育成接替上場。這一幕不只讓東京巨蛋現場噓聲四起，畫面播出後社群平台Threads跟X也瞬間被灌爆，日本球迷更是崩潰抱頭幫祈禱：「台灣隊長一定要平安無事！」
陳傑憲手指被打歪 日本球迷心疼心碎
陳傑憲手指被打歪這一球，讓不少日本球迷直接抱頭崩潰，在社群上為他集氣，有人寫下「陳傑憲的離場真的不是開玩笑的等級，拜託一定要平安無事」，也有人感嘆「精神支柱的陳傑憲被觸身球打中後退場，真的很傷」，甚至有人擔心「如果連陳傑憲都受傷，對大家的心理層面真的會很難撐」，還有球迷直呼「如果是骨折真的太難過了」、「他可是球隊隊長，真的不能缺席」，X都在祈禱他沒有大礙。
有在東京巨蛋現場的網友透露，根據場邊防護員的轉述，目測陳傑憲被擊中的手指已經出現明顯歪曲的狀況，不過目前詳細傷勢仍未確認，讓外界更加憂心他的後續狀況。由於陳傑憲不只是打線核心，同時也是中華隊隊長，他突然傷退的畫面讓不少球迷看得心驚膽跳。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳傑憲手指被打歪這一球，讓不少日本球迷直接抱頭崩潰，在社群上為他集氣，有人寫下「陳傑憲的離場真的不是開玩笑的等級，拜託一定要平安無事」，也有人感嘆「精神支柱的陳傑憲被觸身球打中後退場，真的很傷」，甚至有人擔心「如果連陳傑憲都受傷，對大家的心理層面真的會很難撐」，還有球迷直呼「如果是骨折真的太難過了」、「他可是球隊隊長，真的不能缺席」，X都在祈禱他沒有大礙。
有在東京巨蛋現場的網友透露，根據場邊防護員的轉述，目測陳傑憲被擊中的手指已經出現明顯歪曲的狀況，不過目前詳細傷勢仍未確認，讓外界更加憂心他的後續狀況。由於陳傑憲不只是打線核心，同時也是中華隊隊長，他突然傷退的畫面讓不少球迷看得心驚膽跳。
更多「2026經典賽」相關新聞。