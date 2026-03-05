我是廣告 請繼續往下閱讀

太子集團洗錢案經台北地檢署偵結後，檢方將62名被告及13家公司起訴並移審法院，法院昨（4）日裁定在押的9名被告分別以30萬至500萬元不等金額交保，其中水房要角陳韋志當庭以「我想回家照顧烏龜」為由請求法官，最終以50萬交保，讓粉專政客爽直呼，「台灣司法真的太民主了，為了烏龜的安危，義無反顧保一次。」太子集團洗錢案經台北地檢署偵結後，檢方將62名被告及13家公司起訴並移審法院，被控為虛擬貨幣水房要角的陳韋志，當庭以「我想回家照顧烏龜」為由，請求法官交保，法官詢問「烏龜不是很長壽嗎？」，陳韋志回答：「因為我太太不會用」，讓現場一陣錯愕。對此，政客爽今（5）日在臉書發文狠酸，「詐騙集團洗錢如何交保？你只需要在法院跟法官說『我要回家養烏龜』，這樣就可以交保了。」政客爽指出，全球知名詐團太子集團一共九人交保，都是高級幹部，「台灣司法真的太民主了，為了烏龜的安危，義無反顧保一次。」