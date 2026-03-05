我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南山人壽新建大樓「信義A26」今（5）日舉行上梁祈福典禮，打造機能與美感兼具的頂級商辦，將樹立A++級商辦的新典範。（圖／南山人壽提供）

南山人壽新建工程「南山信義 A26」今（5）日舉行新建大樓上梁祈福典禮，董事長尹崇堯表示，預計明（2027）年初正式落成啟用，也是台北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發案例。同時，他也宣布啟動「四合願」計畫，將串聯南山在信義計畫區4棟大樓包括南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26、A21，構築 A++ 級商辦新標竿，南山人壽也將成為信義區最大商辦房東。「南山信儀A26」今日上梁典禮，還邀請台北市長蔣萬安及來自台北市府財政局、三菱地所、達欣工程、摩根大通集團等逾50位貴賓共同參與。尹崇堯在典禮中也宣布，啟動南山信義計畫區「四合願」計畫。他說，南山早在20多年前便將總部設於信義區莊敬路，是最早進入信義計畫區設立總部的企業之一，對信義區發展更具高度信心，目前南山在信義區已擁有「南山金融中心」與指標性的「台北南山廣場」，若加計今日上梁的A26及興建中的A21，這4棟頂級建築將建構起全台最強大的商辦聚落。尹崇堯更透露，單是A26與A21的投資金額就超過700億元，其中A26預計明年初正式落成啟用，A21將於2028年完工，屆時南山人壽在信義計畫區的總商業面積將突破12.2萬坪，成為信義區最大商辦房東。至於未來12.2萬坪的商業空間將打造「A++級」商辦，信義區頂尖地段的地位無可取代，預期新大樓落成後，可望進一步拉抬信義區頂級商辦租金行情每坪5000元以上。至於A26及整體商辦租金投報率，南山人壽總經理范文偉進一步說明，目前相關投資皆符合主管機關要求的投報率，屬穩健且長期獲利的案件。尹崇堯也倡議推動信義微生態系統，將從南山人壽莊敬路總部大樓出發，在南山信義A21、A26及台北南山廣場之間串起「綠色走廊」，結合綠色植物與綠建築，讓生物與植物可以在大樓間恣意生長，為台北市增加更多的綠意、更強的生命力。南山人壽透過信義計畫區「四合願」與「綠色走廊」，將企業社會責任落實在生活中的每一天。「南山信義A26」為地上30層、地下3層的商辦大樓，也是台北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發的案例，配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」政策，南山信義A26規劃將取得綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，並將取得LEED、WELL認證等4項國際級建築認證，打造兼具智慧資通韌性、節能永續能力與健康環境的頂級商辦，帶動台灣商辦市場邁向更高規格的國際標準，吸引更多重視ESG的跨國企業落腳台北。