2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（5）日如火如荼開打中，中華隊首戰與澳洲隊交手。中華隊不僅爆冷遭到澳洲隊0:3完封，隊長陳傑憲在6局上打擊時遭澳洲投手觸身球擊中手指，當場痛到把球棒丟在地上，神情相當痛苦，最終無法繼續比賽退場。經檢查左手食指骨裂，需休息4周。台北市副市長李四川表示不捨，希望陳傑憲安心治療、好好休息，早日康復，未來一定還能再為台灣拚戰。
李四川臉書發文表示，剛剛聽到陳傑憲左手食指骨裂的消息，真的很不捨。身為台灣之光的傑憲帶領我國菁英球隊正全力備戰世界棒球經典賽（WBC），不幸在比賽期間發生意外，擔心之餘，我們更要做最堅強後盾。
李四川表示，這些年在球場上的拚勁，大家都看在眼裡。比起一場比賽的輸贏，最重要的還是把身體養好。「希望他安心治療、好好休息，早日康復，未來一定還能再為台灣拚戰。大家一起為他加油、集氣！」
資料來源：李四川Hammer Lee臉書
