歌壇東方不敗張清芳，擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆1年，正式宣布將於4月26日三度攻小巨蛋，舉辦《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》，為長照醫療籌募興建基金。她表示，擔憂全台長照缺工、缺床位，會成為社會隱憂，希望透過公益演唱會，募款8億元，用於長照大樓基金。

▲張清芳（如圖）擔任醫院大使，與91歲母親同住的她，對於長照有親身體會。（圖／上引娛樂提供）
張清芳母親91歲　她對台灣長照問題感同身受

「我媽媽91歲了，朋友都說我好幸福能與母親同住，但每次出國，我都擔心年邁的媽媽身體不適。」張清芳表示，她對長照問題感同身受，而且2026年台灣正式邁入超高齡社會，每五人之中就有一名年滿65歲的長者，長期照護量能刻不容緩。她自2025年起擔任埔基長照大樓公益大使，希望為中部長者建立一所有完整醫療系統的長照機構，讓他們在人生這個階段，依然可以享有良好的生活品質與妥善照護。

為了籌建長照大樓，她發願集結各界善款，目標8億元，當初為了公益演唱會場地，她甚至公開急呼籲小巨蛋若有人退檔期請與團隊聯絡，希望促成美事，如今天后說到做到，向宇宙許願成功兌現承諾，三度攻蛋只為公益。

號召老友歌手參與公益演出　張艾嘉、哈林都來了

張清芳邀請多年來彼此欣賞、相互扶持的老友、朋友共同參與，包括張艾嘉、哈林、巫啟賢、ELLA、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳，還有林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力挺。

張清芳表示，她心疼醫護人員面臨人力流失與資源不足的壓力，若醫院缺資源、缺人力，醫護人員就無法好好正常過日子，醫療品質也可能受到影響。她強調，長照不是某一個人的責任，而是整個社會共同的課題。

連續7年到醫院義演　張清芳唱歌給醫護人員聽

為此，張清芳已連續7年到醫院義演，還會邀請天王、天后好友到醫院慰勞第一線醫護人員，「我唱歌給醫護人員們聽，是為了慰勞辛苦的他們，工作不能說放假就放假，更不奢望、不可預期數個月後才要唱的演唱會，所以我就去醫院唱給她們聽。」

張清芳表示，募得基金將用於埔里基督教醫院的綜合長照園區，她邀請歌迷共襄盛舉，「在這個急速高齡化的社會，身邊愈來愈多需要被照顧的長者。埔里的基督教醫院長期致力於長者長照照護，但醫療體系資源不足，常面臨力不從心的遺憾。2025年起我擔任埔基長照大樓公益大使，希望為中部長者建立完整醫療系統的長照機構。今年4月26號，我想邀請愛音樂的你，和我一起用歌聲為長者的家園募款。衷心盼望您願意加入我的行列，讓需要幫助的長者，感受到您有愛的心，和您的歌聲一樣溫暖。」


相關新聞

