歌壇東方不敗張清芳，
擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使將屆1年，正式宣布將於 4月26日三度攻小巨蛋，舉辦《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》，為長照醫療籌募興建基金。她表示，擔憂全台長照缺工、缺床位，會成為社會隱憂，希望透過公益演唱會，募款8億元，用於長照大樓基金。
張清芳母親91歲 她對台灣長照問題感同身受
「我媽媽
91歲了，朋友都說我好幸福能與母親同住，但每次出國， 我都擔心年邁的媽媽身體不適。」張清芳表示，她對長照問題感同身受，而且2026年台灣正式邁入超高 齡社會，每五人之中就有一名年滿65歲的長者， 長期照護量能刻不容緩。她自2025年起擔任埔基長照大樓公益大 使，希望為中部長者建立一所有完整醫療系統的長照機構， 讓他們在人生這個階段，依然可以享有良好的生活品質與妥善照護。
為了籌建長照大樓，她發願集結各界善款，目標8億元，
當初為了公益演唱會場地， 她甚至公開急呼籲小巨蛋若有人退檔期請與團隊聯絡， 希望促成美事，如今天后說到做到，向宇宙許願成功兌現承諾， 三度攻蛋只為公益。
號召老友歌手參與公益演出 張艾嘉、哈林都來了
張清芳邀請多年來彼此欣賞、
相互扶持的老友、朋友共同參與，包括張艾嘉、哈林、巫啟賢、ELLA、 李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳，還有林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力挺。
張清芳表示，她心疼醫護人員面臨人力流失與資源不足的壓力，若醫院缺資源、
缺人力，醫護人員就無法好好正常過日子， 醫療品質也可能受到影響。她強調，長照不是某一個人的責任， 而是整個社會共同的課題。
連續7年到醫院義演 張清芳唱歌給醫護人員聽
為此，張清芳已連續7年到醫院義演，還會邀請天王、天后好友到醫院慰勞第一線醫護人員，「
我唱歌給醫護人員們聽，是為了慰勞辛苦的他們， 工作不能說放假就放假，更不奢望、 不可預期數個月後才要唱的演唱會，所以我就去醫院唱給她們聽。」
張清芳表示，募得基金將用於埔里基督教醫院的綜合長照園區，她邀請歌迷共襄盛舉，「在這個急速高齡化的社會，身邊愈來愈多需要被照顧的長者。
埔里的基督教醫院長期致力於長者長照照護，但醫療體系資源不足， 常面臨力不從心的遺憾。2025年起我擔任埔基長照大樓公益大使 ，希望為中部長者建立完整醫療系統的長照機構。今年4月26號， 我想邀請愛音樂的你，和我一起用歌聲為長者的家園募款。 衷心盼望您願意加入我的行列，讓需要幫助的長者， 感受到您有愛的心，和您的歌聲一樣溫暖。」
