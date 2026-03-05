我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嵐（Arashi）新歌《Five》一上架，攻占各大音樂排行榜榜首。（圖／Apple music）

嵐今年5月解散 最後一首歌《Five》上線就霸榜

嵐介紹 出道27年的日本偶像天團

日本天團嵐（Arashi）確定將於2026年解散，在解散前推出的最後一首數位單曲《Five》昨（4）日凌晨0點正式上線，沒想到一發布就立刻橫掃榜單，根據日本Oricon公布的「每日串流排行榜」與「每日數位單曲排行榜」，《Five》同時拿下雙榜冠軍，首日累積320.9萬次串流、7.4萬次下載，不只刷新嵐團體自身紀錄，更寫下Oricon史上「發表首日播放數最高」的新里程碑。歌曲上線後更在Apple Music日本TOP 100上，直接把霸榜長達半年的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》主題曲〈IRIS OUT〉擠下第一名，歌迷聽哭表示：「好好聽！！」再次證明這出道27年的國民天團，即使宣布解散，人氣依舊驚人。日本Oricon公布最新排行榜成績，確定將於5月底結束團體活動的嵐，推出的新數位單曲《Five》一口氣登上「每日串流排行榜」與「每日數位單曲排行榜」雙冠軍，其中串流播放數達到320萬8857次，數位下載則來到7萬4255次，不只刷新嵐自身的每日播放最高紀錄，也成為Oricon統計以來，上限首日播放量最高的歌曲紀錄。不只如此，《Five》的氣勢也一路衝進各大音樂平台，在Apple Music日本TOP 100榜單上，這首新歌更直接把米津玄師演唱、作為《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》主題曲的〈IRIS OUT〉擠下第一名。〈IRIS OUT〉自2025年9月上線後長時間霸榜，長達半年之久，即使中間偶爾被新歌短暫超越，也往往很快回到冠軍位置，直到《Five》推出後才真正跌到第二名，目前仍未回到榜首。而今晚8點，嵐也會在官方YouTube公開《Five》的MV。消息曝光後，日本網路也瞬間被祝賀留言灌爆，不少歌迷紛紛表示「太厲害了！恭喜嵐」、「果然是嵐」、「值得慶祝！」、「Oricon史上最高紀錄，身為粉絲真的很驕傲，這就是嵐啊」、「停活動這麼久還能有這樣的熱度真的太誇張」、「再次感受到嵐粉絲的力量」，甚至有人直言「畢竟是史上最強的團體」。《Five》在3月4日凌晨0點於各大串流平台上線，即使發布時間是深夜，相關關鍵字仍迅速衝上日本社群平台趨勢榜，掀起巨大討論，這首歌同時也是嵐睽違超過5年的新作品，上一首數位單曲《Party Starters》於2020年10月30日發行，距離這次回歸已經相隔1951天。嵐自1999年出道至今已走過27年，是日本偶像史上最具代表性的國民團體之一，成員包括大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤5人，當年由傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂）從「關東小傑尼斯」練習生中挑選組成，1999年9月15日在夏威夷舉辦出道記者會，正式宣告團體誕生。有趣的是，當年許多成員其實完全不知道自己即將出道，松本潤、二宮和也與櫻井翔在前往夏威夷前，都不知道自己要以團體形式發片；大野智甚至曾2度提出想退出，誤以為「去夏威夷」只是錄音完成後的獎勵旅行；櫻井翔當時正在準備出國留學，也以為嵐只是短期企劃團體才答應加入。最戲劇性的則是相葉雅紀，在出發夏威夷前3天，傑尼斯社長強尼喜多川突然問他：「You有護照嗎？」相葉回答「有」，對方立刻說「那一起去夏威夷吧」，結果相葉就這樣莫名其妙參加了出道記者會，自己也成為嵐的一員。之後5人於1999年11月1日舉辦出道握手會，吸引8萬名粉絲到場，同年11月3日推出出道單曲《A·RA·SHI》，首週銷量高達55.7萬張，對新人團體來說堪稱驚人成績。不過，團體自2021年1月1日起進入活動休止期，成員各自發展個人事業。期間二宮和也、松本潤陸續離開傑尼斯事務所另立門戶，而在傑尼斯改組為「星達拓娛樂」後，2024年4月嵐也與公司共同成立「株式會社嵐」，由成員直接參與營運，負責粉絲俱樂部與新人偶像培育等事業。如今嵐已確定將於2026年5月正式解散，並計畫舉辦當年因2020年疫情取消的巡迴演出。