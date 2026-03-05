我是廣告 請繼續往下閱讀

1月內需冷颼颼！經濟部統計處今（5）日公布1月批發、零售及餐飲業營收統計，批發業因受惠於出口蓬勃發展年增32%，但是內需的零售及餐飲分別衰退3.4%及8.9%，原因春節落點不同，2025年春節落在1月，而今年春節落在2月，造成比較基期差異，也讓部分年節消費動能分散至2月。展望2月，統計處預估2月批發業年增2.5%至5.5%、零售業年增5.6%至8.6%、餐飲業年增16.2%至19.2%；批發、零售、餐飲在1、2月合計營收可望回歸到正成長。據統計，1月批發業營業額為1兆4,437億元，營收年增32.1%，主因農曆春節落點差異，工作天數較上年同月增加，其中機械器具批發業受惠AI及高效能運算等新興科技應用需求續呈活絡，挹注伺服器、記憶體及相關電子零組件需求暢旺，年增63.5%。1月零售業營業額為4,305億元，營收年減3.4%，若不計列汽機車零售業，則年減2.9%，其中汽機車零售業年減5.8%，主因進口車買氣仍顯觀望，但國產車因年前購車需求增溫，抵銷部分減幅。1月餐飲業營業額962億元，營收年減8.9%，餐館因今年農曆春節較晚，年菜採買及圍爐聚餐需求遞延，年減12.0%；飲料店受惠業者持續拓點及行銷活動帶動買氣，惟受上年同月春節基期偏高影響，僅年增0.6%。統計處副處長陳玉芳說明，主計總處2月預測，今年民間消費2.51％，因此今年內需消費動能應可望較去年有所回升。至於汽車零售出現「年月雙減」，她分析，去年12月出現集中交貨及車商促銷，拉高基期，導致1月出現月減；年減5.8%還是主要是進口車買氣不佳；她評估，關稅還沒有底定情況下，進口車消費者保護態度濃厚。據廠商調查動向指數，按營業額計算動向指數批發業為30.1、零售業為39.0、餐飲業為66.3，顯示2月批發業及零售業營業額將較上月減少，餐飲業營業額則將較上月增加。