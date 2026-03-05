我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天心（中）在《祭弒》演壓抑、無力的媽媽，因為老公信邪教，採用危險的獻祭儀式，一家人陸續發生怪事。（圖／威視提供）

▲項婕如以《祭弒》踏出拍攝恐怖電影的第一步，為此也去求了護身符。（圖／威視提供）

▲項婕如（右）在《祭弒》中扮演大女兒，和天心（左）有親情衝突的對手戲。（圖／威視提供）

恐怖片在台灣一直有穩定的票房表現，連天心都要來挑戰一下，她在最新電影《祭弒》中扮演5個小孩的媽，必須展現被恐懼籠罩的陰鬱面，更自認是本片的「害怕擔當」。為了精準揣摩恐懼情緒，她故意拉攝影師老公進行特訓，想不到老公某晚竟在停車場將她「丟包」，用出奇不意的教學方式讓她明白害怕的真實感覺。她也表示扮相面目全非都可以，希望能讓恐懼植入觀眾腦袋裡，把他們嚇瘋。天心為了練習害怕神情，在家裡對著老公不斷進行各種恐懼表情的演練，他的反應卻始終冷淡。直到某晚兩人在超市停車場，老公打開後車廂後竟消失無蹤，剩下她在車裡只聽到雙黃燈滴答作響，喊他卻只聽到自己的回音，下一秒他突然從柱子後冒出來，讓她嚇到差點粗話問候。沒想到她老公冷靜補上一句：「記住喔，下次演害怕就是這個感覺。」讓她好氣又好笑。身為恐怖片迷的天心更表示，導演問她造型尺度，毫不猶豫回答：「要我面目全非都可以！」專業度百分百。而她更認為這次最大的挑戰不只要嚇到觀眾，還要成為觀眾的噩夢：「我要把恐懼植入他們的腦袋裡，然後久久無法散去。」她在《祭弒》因為老公莊凱勛賭債纏身，匆忙搬家還是躲不過債主的糾纏。走投無路之下，莊凱勛重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢獻祭換取橫財。隨著錢財入袋，厄運卻接踵而來，全家人陸續出事。大女兒項婕如的同學曹佑寧出身宮廟，繼承母親靈媒體質，一眼看穿她背後纏繞的怨念，當試圖介入驅邪，才驚覺這場血祭藏著更可怕的祕密。項婕如和天心同樣首度挑戰恐怖電影，兩人有不少「相愛相殺」的對手戲，不過她認為天心私下其實是個能量滿滿的大E人，一進入拍攝狀態卻能瞬間切換成壓抑、無力的媽媽，上一秒情緒爆發，下一秒又馬上能聊起哪家東西好吃，情緒收放自如，讓她真的覺得好厲害，向對方學習到不少小撇步。而項婕如自認膽子較小，為接拍鬼片先做足準備，在開拍前特地拜拜求護身符，每天下戲還會燒聖木、鼠尾草淨化。不料拍攝現場仍發生難以解釋的怪事：某天在老公寓拍攝一場家裡的場景時，攝影師驚呼鏡頭後方出現怪影，但回放畫面卻毫無異狀，詭異的情形令在場的人都不寒而慄。《祭弒》將於4月30日全台上映。