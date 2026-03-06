2026世界棒球經典賽（WBC）昨（5）日中華隊對上澳洲對，以0:3輸掉比賽，賽後許多球迷、網友都在開砲古巴主審培拉塔（Omar Peralta），因為這場比賽的誤判率高達16.5%，名嘴陳柏惟在YouTube開直播時忍不住爆粗口，「我塞拎鬼，以後打者跟投手剪刀石頭布，贏一個算一個好球。」讓球迷看了超解氣。
陳柏惟轟WBC主審 網友看了超解氣
WBC昨日在東京巨蛋正式開打，沒想到在中華隊與澳洲的對戰中，主審對好、壞球的裁定上引來不小爭議，整場比賽誤判率高達16.5%，名嘴陳柏惟忍不住連珠砲開轟，「我塞拎鬼，以後打者跟投手剪刀石頭布，贏一個算一個好球，平手算界外。」
陳柏惟強調自己不是輸不起的球迷，但是要心服口服，「16.5%什麼意思，捕手接到球後8球有1球誤判，乾脆叫我去當，我射飛鏢決定，不然以後改1到9棒出來猜拳。」就連韓國球迷在看轉播時，看到裁判將中華隊的好球硬生生判成壞球，都忍不住罵髒話。
古巴主審被出征 連美國都看不下去
回顧比賽，徐若熙首局2顆高角度直球，按照轉播九宮格都明顯進到好球帶，主審卻都計壞球，2局上中華隊左打者林子偉，面對偏離好球帶很遠的外角球被記好球，大聯盟打者「費仔」費爾柴德被三振後，也一度搖頭表示無奈。
美國運動媒體《Jomboy Media》的廣播節目《Talkin' Baseball》也在官方X（原推特）中分享比賽片段，寫下，「WBC沒有引進ABS（電子好球帶）的後果已經出現了。」節目成員之一的分析師史托里亞雷（Jake Storiale）也在X上發文，「WBC主審的好壞球準確度竟然只有50%。」美國體育主播Steve Nelson也說，澳洲隊完全受惠於這次的誤判。
然而古巴主審裴洛塔其實也擁有多年大聯盟裁判經驗，更曾於2021年拿到WBSC國際棒總年度最佳裁判獎。
