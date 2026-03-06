2026 年世界棒球經典賽（WBC）進入高潮！台灣時間3月6日晚間18:00中華隊將對決日本，由於昨日中華隊以0:3輸給澳洲，今天對上C組大魔王日本，TEAM TAIWAN雖然不被看好仍必須全力爭取勝利！對此，《NOWNEWS》為讀者整理今晚「台日大戰」各縣市戶外轉播地點、今天現場應援啦啦隊女孩陣容一次看。
中華隊經典賽3月6日對日本懶人包》戰力分析、30人名單、先發投手
中華隊先發投手：鄭浩均
澳洲隊先發投手：山本由伸
3月6日中華隊vs日本隊各縣市戶外轉播派對地點整理
由於3月6日中華隊第二場對決打日本隊的賽事，是在週五傍晚舉辦，對戰關注度極高，對決日本將有機會看到大谷翔平、山本由伸等大聯盟日本球星與台灣好手對決，預期各縣市的現場派對人潮都將會相當驚人！
📍 北部地區
台北市｜台北市信義區香堤廣場（台北市信義區松壽路9號）
活動內容：3/6（五） 18:00 比賽開始（16:00 開放入場）
啦啦隊陣容：小龍女芮妮 小蛙 蘿拉 馬妹。
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
啦啦隊陣容：Fubon Angels (沁沁、安娜、雅惟)
主持陣容：主播徐展元。
桃園市｜三地連線（市府廣場、中壢銀河廣場、機捷 A19）
陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。
基隆市｜國門廣場（基隆市仁愛區港西街6-2號）
特色： 400吋螢幕
啦啦隊陣容：崇右影藝科技大學表演藝術系啦啦隊。
主持陣容：藝人郭子乾、阿龐。
新竹市｜後站停車場
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。
主持陣容：職棒前國手林琨瀚副市長將在現場。
特色活動：新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支）。
新竹縣｜新竹縣體育館
啦啦隊陣容： 慕獅女孩QUEENA、子筑。
📍 中部地區
台中市｜府前廣場（西屯區臺灣大道三段99號）
啦啦隊陣容： CT AMAZE短今、少鹽、林夏蕾、衣宸。
特色活動：限量發送銅鑼燒、日式綠茶，17:50開始發放。
苗栗縣｜苗栗縣政府第一辦公大樓大廳
特色活動：現場發放點心、爆米花及限量加油棒。
南投縣｜日月潭伊達邵碼頭
特色： 全台最美應援場。在湖景第一排大螢幕看球，適合悠閒派球迷。大型電視牆搭配伊達邵的無敵湖景，震撼力加倍。
彰化縣｜縣立美術館前廣場、和美鎮公所
特色活動：現場有爆米花、飲料以及肉圓等美食提供。
📍南部地區
台南市｜永華市政中心西側廣場（安平區平通路8號）、新營南瀛綠都心（新營區民治路36號）
啦啦隊陣容：統一啦啦隊練習生。
高雄市｜衛武營國家藝術中心榕樹廣場（鳳山區三多一路1號）
啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 筱雯、米妮、毛毛
特色：台日戰擴大草皮區同步轉播。
高雄市｜高雄國家體育場南面廣場
啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 芋頭、NINA、團長MATT
特色：首次加開應援。
嘉義市｜中正公園
啦啦隊陣容：Unigirls 包子
特色活動： 限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。
嘉義縣｜嘉義縣戀人公園（縣府前）
啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。
特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。法批抽獎。
屏東｜屏東縣立體育館外（屏東市勝利路9號）
特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事，現場免費爆米花、限量加油棒。
📍東部地區
花蓮｜
北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）
中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）
南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）
花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）
台東｜關山鎮鯊魚公園
特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。
