2026 年世界棒球經典賽（WBC）進入高潮！台灣時間3月6日晚間18:00中華隊將對決日本，由於昨日中華隊以0:3輸給澳洲，今天對上C組大魔王日本，TEAM TAIWAN雖然不被看好仍必須全力爭取勝利！對此，《NOWNEWS》為讀者整理今晚「台日大戰」各縣市戶外轉播地點、今天現場應援啦啦隊女孩陣容一次看。

中華隊經典賽3月6日對日本懶人包》戰力分析、30人名單、先發投手

中華隊先發投手：鄭浩均
澳洲隊先發投手：山本由伸

3月6日中華隊vs日本隊各縣市戶外轉播派對地點整理

由於3月6日中華隊第二場對決打日本隊的賽事，是在週五傍晚舉辦，對戰關注度極高，對決日本將有機會看到大谷翔平、山本由伸等大聯盟日本球星與台灣好手對決，預期各縣市的現場派對人潮都將會相當驚人！

📍 北部地區

台北市｜台北市信義區香堤廣場（台北市信義區松壽路9號）
活動內容：3/6（五） 18:00 比賽開始（16:00 開放入場）
啦啦隊陣容：小龍女芮妮 小蛙 蘿拉 馬妹。

▲信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」現場熱血！主持人在台上教學應援口號，並高喊：「We are team Taiwan.」現場熱血沸騰。（圖／記者邱曾其攝）
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
啦啦隊陣容：Fubon Angels (沁沁、安娜、雅惟)
主持陣容：主播徐展元。

▲3 月 6 日台日大戰現場Fubon Angels 的安娜、沁沁、雅惟將到場應援。（圖／新北運動聚點臉書）
桃園市｜三地連線（市府廣場、中壢銀河廣場、機捷 A19）
陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。

▲桃園市持續舉辦經典賽戶外轉播派對，從C組預賽開始，若中華隊晉級複賽，更將會持續舉辦。（圖／桃園市政府體育局）
基隆市｜國門廣場（基隆市仁愛區港西街6-2號）
特色： 400吋螢幕
啦啦隊陣容：崇右影藝科技大學表演藝術系啦啦隊。
主持陣容：藝人郭子乾、阿龐。

▲基隆市政府3月6日到8日在國門廣場設置400吋螢幕，直播中華隊賽事。（圖／基隆市政府）
新竹市｜後站停車場
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。
主持陣容：職棒前國手林琨瀚副市長將在現場。
特色活動：新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支）。

▲台日戰新竹市派對現場將有職棒前國手林琨瀚副市長將在現場一同吶喊。（圖／新竹市政府）
新竹縣｜新竹縣體育館
啦啦隊陣容： 慕獅女孩QUEENA、子筑。

▲新竹縣在新竹縣體育館舉辦直播派對，慕獅女孩QUEENA、子筑將在台日戰在現場與觀眾一同應援。（圖／新竹縣政府）
📍 中部地區

台中市｜府前廣場（西屯區臺灣大道三段99號）
啦啦隊陣容： CT AMAZE短今、少鹽、林夏蕾、衣宸。
特色活動：限量發送銅鑼燒、日式綠茶，17:50開始發放。

▲CT AMAZE短今、少鹽、林夏蕾、衣宸將在台日戰於台中市府前廣場現身。（圖／台中市政府）
苗栗縣｜苗栗縣政府第一辦公大樓大廳
特色活動：現場發放點心、爆米花及限量加油棒。

▲經典賽中華隊打日本3月5日賽事，苗栗縣政府第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動。（圖／苗栗縣政府）
南投縣｜日月潭伊達邵碼頭
特色： 全台最美應援場。在湖景第一排大螢幕看球，適合悠閒派球迷。大型電視牆搭配伊達邵的無敵湖景，震撼力加倍。

▲日月潭湖畔將轉播經典賽台日大戰。（圖／日月潭國家風景區管理處）
彰化縣｜縣立美術館前廣場、和美鎮公所
特色活動：現場有爆米花、飲料以及肉圓等美食提供。


📍南部地區

台南市｜永華市政中心西側廣場（安平區平通路8號）、新營南瀛綠都心（新營區民治路36號）
啦啦隊陣容：統一啦啦隊練習生。

高雄市｜衛武營國家藝術中心榕樹廣場（鳳山區三多一路1號）
啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 筱雯、米妮、毛毛
特色：台日戰擴大草皮區同步轉播。

▲高雄市衛武營國家藝術中心榕樹廣場啦啦隊陣容為台鋼雄鷹Wing Star 筱雯、米妮、毛毛。（圖／高雄市政府）
高雄市｜高雄國家體育場南面廣場
啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 芋頭、NINA、團長MATT
特色：首次加開應援。

▲台鋼雄鷹Wing Star 芋頭、NINA、團長MATT在高雄國家體育場南面廣場現場。（圖／高雄市政府）
嘉義市｜中正公園
啦啦隊陣容：Unigirls 包子
特色活動： 限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。

▲嘉義市府將於3月5日至3月8日在中正公園轉播2026年第六屆世界棒球經典賽。（圖／嘉義市府）
嘉義縣｜嘉義縣戀人公園（縣府前）
啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。
特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。法批抽獎。

▲嘉義縣大型應援派對舉辦在縣府前的戀人公園。（圖／嘉義縣政府）
屏東｜屏東縣立體育館外（屏東市勝利路9號）
特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事，現場免費爆米花、限量加油棒。

▲屏東中華隊賽事直播派對在屏東縣立體育館外。（圖／屏東縣體育發展中心）
📍東部地區

花蓮｜
北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）
中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）
南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）
花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）

▲花蓮縣WBC經典賽直播戶外派對地點一次看。（圖／花蓮縣政府）
台東｜關山鎮鯊魚公園
特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。

▲台東縣轉播經典賽的戶外派對主場在關山鎮鯊魚公園。)（圖／台東縣政府）
