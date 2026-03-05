2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將點燃戰火！中華隊的首場比賽將於台灣時間3月6日晚上18：00在東京巨蛋正式開打，交手衛冕冠軍日本隊。由於上一場已經輸給澳洲，因此這場對日本存在贏球壓力，日本方面推出王牌山本由伸先發，中華隊則由鄭浩均主投。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理台澳大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供參考。
⚾2026世界棒球經典賽「台日大戰」資訊
📅 開打時間： 2026年3月6日 18:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
歷史對決： 兩國在WBC僅交手過一次，2013年中華隊以4：1擊敗澳洲。
中華隊 VS 日本賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
中華隊 VS 日本先發投手
⚾中華隊——鄭浩均
賽前就有消息指出，鄭浩均可能會被設定用來投日本，因為日本是有點微妙的對手，一來他們實力遠超中華隊，這是無法否認的，第二這場比賽是晚場，隔天中華隊午場要打捷克，這意味著賽程是對台灣球員非常不友善的「晚接午」，體能是很大的考驗。
鄭浩均去年為中信兄弟出賽54又1/3局，11場比賽都是先發，總計拿下5勝1拜，防禦率1.49，送出44次三振，他搶好球率相當不錯，但要壓制日本，可能要拿出完美的控球，才有機會。
⚾日本隊——山本由伸
27歲的山本由伸已經是兩次世界大賽冠軍，同事也是新科世界大賽MVP，他的實力在上一季的MLB賽季應該已經證明給全世界，就是當今世界上最好的先發投手之一。上一季他主投173又2/3局，拿到12勝8敗，送出201次三振。
過去山本由伸在國際賽場上的表現也相當出色，中華隊要擊敗這一名超級強投，打線必須要有超常發揮的水準才行。不過目前並非是賽季中，山本由伸也在調整當中，狀況可能並非最佳，而且他也存在用球數限制，因此並非完全沒有攻略機會。
2026世界棒球經典賽日本隊觀戰重點：大谷領軍的衛冕軍團
1. 隊伍實力評析
根據美媒《FOX Sports》公布的最新實力榜，日本隊目前排名世界第3，僅次於第1的美國隊與第2的多明尼加。美媒點評，雖然日本隊的大聯盟超級巨星數量稍遜於美、多兩國，但日本隊具備世界頂尖的團隊默契與投打深度。
而在美國權威媒體《CBS Sports》記者艾克西沙（Mike Axisa）先行發布20隊戰力預測中，日本隊則是被排在第2位，是屬於「頂級競爭者（The top contenders）」行列的勁旅。
日本武士隊總教練井端弘和於1月26日的記者會上，正式公布了2026年世界棒球經典賽(WBC)30人名單中的29名球員。剩下的最後1個名額將於2月6日名單最終確認時公布。總教練井端弘和強調：「我們只專注於贏球。」
2. 核心關鍵球員
本次陣容包含多位備受矚目的MLB球星，其中最核心的關鍵球員為2025年國家聯盟MVP大谷翔平（洛杉磯道奇隊），以及2025年世界大賽MVP山本由伸（洛杉磯道奇隊）。大谷翔平將以「二刀流」身份為日本隊出戰，並預計在打線中擔任第2棒。
本屆日本隊投手群由山本由伸、大谷翔平（僅打者身份出賽）、菊池雄星等大聯盟球員坐鎮，搭配多位NPB頂尖先發與救援好手。
打線由大谷翔平領銜，搭配多位挑戰MLB成功的強打者，從村上宗隆到鈴木誠也，長打火力和速度兼具。
⚾2026 WBC經典賽日本隊30人參賽名單
⭐日本隊名單亮點整理：9位MLB球員史上最多、大谷翔平連續2屆參賽、「台灣殺手」今永昇太沒入選、世界大賽MVP山本由伸參戰
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
▲2026日本WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
2026世界棒球經典賽中華隊觀戰重點：強悍投打陣容出擊
1. 實力看點
中華隊由2023年分組MVP張育成領軍，搭配多位在 CPBL 表現優異的本土王牌與旅美好手。本次投手群由多位150km/h以上的速球派組成，打線則兼具速度與爆發力。
2. 關鍵觀察球員
張育成（Yu Chang）： 上屆分組MVP，擁有極強的長打統治力，是中華隊靈魂人物。
古林睿煬 & 徐若熙： 這兩位本土王牌投手（分別效力日職火腿、軟銀）將是壓制澳洲打線的關鍵。
李灝宇（Hao-Yu Lee）： 底特律老虎隊高階3A的強打新秀，去年單季擊出14轟並有23次盜壘，是打線新亮點。
林昱珉（Wei-En Lin）： 效力亞利桑那響尾蛇體系，是本次中華隊重要的左投戰力。
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
⚾🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
2026年世界棒球經典觀戰重點
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。值得注意的是，中華隊所在的C組將在東京巨蛋進行。
美日頂尖球星雲集： 美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心。
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：0勝1敗
🇯🇵日本：0勝0敗
🇰🇷韓國：0勝0敗
🇦🇺澳洲：1勝0敗
🇨🇿捷克：0勝0敗
我是廣告 請繼續往下閱讀
📅 開打時間： 2026年3月6日 18:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
歷史對決： 兩國在WBC僅交手過一次，2013年中華隊以4：1擊敗澳洲。
中華隊 VS 日本賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
⚾中華隊——鄭浩均
賽前就有消息指出，鄭浩均可能會被設定用來投日本，因為日本是有點微妙的對手，一來他們實力遠超中華隊，這是無法否認的，第二這場比賽是晚場，隔天中華隊午場要打捷克，這意味著賽程是對台灣球員非常不友善的「晚接午」，體能是很大的考驗。
鄭浩均去年為中信兄弟出賽54又1/3局，11場比賽都是先發，總計拿下5勝1拜，防禦率1.49，送出44次三振，他搶好球率相當不錯，但要壓制日本，可能要拿出完美的控球，才有機會。
⚾日本隊——山本由伸
27歲的山本由伸已經是兩次世界大賽冠軍，同事也是新科世界大賽MVP，他的實力在上一季的MLB賽季應該已經證明給全世界，就是當今世界上最好的先發投手之一。上一季他主投173又2/3局，拿到12勝8敗，送出201次三振。
過去山本由伸在國際賽場上的表現也相當出色，中華隊要擊敗這一名超級強投，打線必須要有超常發揮的水準才行。不過目前並非是賽季中，山本由伸也在調整當中，狀況可能並非最佳，而且他也存在用球數限制，因此並非完全沒有攻略機會。
1. 隊伍實力評析
根據美媒《FOX Sports》公布的最新實力榜，日本隊目前排名世界第3，僅次於第1的美國隊與第2的多明尼加。美媒點評，雖然日本隊的大聯盟超級巨星數量稍遜於美、多兩國，但日本隊具備世界頂尖的團隊默契與投打深度。
而在美國權威媒體《CBS Sports》記者艾克西沙（Mike Axisa）先行發布20隊戰力預測中，日本隊則是被排在第2位，是屬於「頂級競爭者（The top contenders）」行列的勁旅。
日本武士隊總教練井端弘和於1月26日的記者會上，正式公布了2026年世界棒球經典賽(WBC)30人名單中的29名球員。剩下的最後1個名額將於2月6日名單最終確認時公布。總教練井端弘和強調：「我們只專注於贏球。」
2. 核心關鍵球員
本次陣容包含多位備受矚目的MLB球星，其中最核心的關鍵球員為2025年國家聯盟MVP大谷翔平（洛杉磯道奇隊），以及2025年世界大賽MVP山本由伸（洛杉磯道奇隊）。大谷翔平將以「二刀流」身份為日本隊出戰，並預計在打線中擔任第2棒。
本屆日本隊投手群由山本由伸、大谷翔平（僅打者身份出賽）、菊池雄星等大聯盟球員坐鎮，搭配多位NPB頂尖先發與救援好手。
打線由大谷翔平領銜，搭配多位挑戰MLB成功的強打者，從村上宗隆到鈴木誠也，長打火力和速度兼具。
⭐日本隊名單亮點整理：9位MLB球員史上最多、大谷翔平連續2屆參賽、「台灣殺手」今永昇太沒入選、世界大賽MVP山本由伸參戰
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
▲2026日本WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
2026世界棒球經典賽中華隊觀戰重點：強悍投打陣容出擊
1. 實力看點
中華隊由2023年分組MVP張育成領軍，搭配多位在 CPBL 表現優異的本土王牌與旅美好手。本次投手群由多位150km/h以上的速球派組成，打線則兼具速度與爆發力。
2. 關鍵觀察球員
張育成（Yu Chang）： 上屆分組MVP，擁有極強的長打統治力，是中華隊靈魂人物。
古林睿煬 & 徐若熙： 這兩位本土王牌投手（分別效力日職火腿、軟銀）將是壓制澳洲打線的關鍵。
李灝宇（Hao-Yu Lee）： 底特律老虎隊高階3A的強打新秀，去年單季擊出14轟並有23次盜壘，是打線新亮點。
林昱珉（Wei-En Lin）： 效力亞利桑那響尾蛇體系，是本次中華隊重要的左投戰力。
⚾🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
⚾🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
2026年世界棒球經典觀戰重點
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。值得注意的是，中華隊所在的C組將在東京巨蛋進行。
美日頂尖球星雲集： 美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心。
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：0勝1敗
🇯🇵日本：0勝0敗
🇰🇷韓國：0勝0敗
🇦🇺澳洲：1勝0敗
🇨🇿捷克：0勝0敗