▲謝岱穎指出：「日本隊並非場場都能百分之百發揮，且山本由伸目前也處於春訓初期的調整階段，中華隊不見得無法從他身上取分。」（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊打完周五晚場對日之戰後，周六中午緊接著要對戰捷克，這對於後援投手的消耗極大。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊今日除了打線熄火，更面臨嚴重的傷兵衝擊。除了賽前李灝宇因傷離隊，今日隊長陳傑憲也在比賽中遭觸身球擊中受傷。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC經典賽中華隊首場熱身賽，捕手吉力吉撈·鞏冠代打敲出一支安打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

中華隊在2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）首戰不敵澳洲後，明（6）日晚間將強碰地主日本隊，預計對抗日本王牌山本由伸。球評謝岱穎接受《NOWNEWS》訪問時分析，中華隊在進攻端勢必全力以赴，但投手調度上面臨「晚接午」的賽程考驗，恐出現戰力安排的盲點，成為教練團最需權衡的課題。面對實力強悍的日本隊，部分球迷揣測中華隊是否會採取「犧牲打」策略，將戰力保留至後續賽事。謝岱穎對此持保留意見，他認為教練團仍會派出具備實力的主力投手抗衡。「使用兩任長中繼投手的（策略），我覺得應該不會。也不會是很多球迷揣測的所謂什麼犧牲打啦、把最不好的拿來丟日本。」謝岱穎認為中華隊下一場還是會認真對日本，雖然不一定會壓狀況最好的投手，但是會把戰力不錯的保留一部分在對日本這場比賽。「只是說大概會在某種程度上保留戰力的狀況之下，去面對這場比賽，因為畢竟晚接午可能蠻辛苦，對捷克可能還是要更小心一點這樣。」謝岱穎指出：「日本隊並非場場都能百分之百發揮，且山本由伸目前也處於春訓初期的調整階段，中華隊不見得無法從他身上取分。」他預期教練團不會隨意放棄比賽，而是會在「保留部分戰力」與「全力拚戰」之間尋求平衡。謝岱穎特別點出一個教練團潛在的難題——投手重複出賽的困難度。由於中華隊打完周五晚場對日之戰後，周六中午緊接著要對戰捷克，這對於後援投手的消耗極大。「投手可能很難在兩場高壓比賽中連續出賽，」謝岱穎分析，教練團是否會在對日戰中「雪藏」部分核心後援投手，將戰力留給隔日的午場賽事，將是左右戰局的關鍵。若為了拚下日本而過度消耗牛棚，恐會導致對捷克之戰面臨無人可用的窘境。在打線安排上，謝岱穎也提到李灝宇與隆恩的臨時缺陣，對中華隊長打火力影響甚鉅。「兩個都是大砲，所以對中華隊就是其實影響本來就很大。那只能說盡量做到最好。」謝岱穎也透露，原本教練團設定若有隆恩在陣，張育成可能可以打第二棒，但隨著兩人退賽，打序被迫大風吹，首戰全面熄火也讓成效難以評估。「中華隊就是一直以來就是策略就是二棒會採用很強的打者。就是在台灣的時候是當時的想法是要讓張育成打第二棒。那今天中華隊的高志綱教練有特別提到說，就是張育成打第二棒的想法在那個隆恩退賽之後就沒有了。」今天是由林安可打第二棒，事實上他也有敲出安打。值得關注的是，隊長陳傑憲今日因傷退場，可能引發一些打線安排上的變動，謝岱穎分析內野方面，張育成與吳念庭目前設定守備內野角落（一三壘），若陳傑憲無法出戰，其中一人可能轉任指定打擊（DH）。而此役代打上陣的吉力吉撈，謝岱穎認為，一旦張、吳其中一人移往DH，或許就有機會上場接手一壘守備，增加打線深度。中華隊明日面對日本王牌，必須在守備穩固的基礎上，精準計算投手的用球數與體能分配。在「晚接午」的嚴苛條件下，如何破解山本由伸的壓制，並保留足夠戰力應對捷克，將考驗曾豪駒教練團的調度智慧。