▲和艾瑪華森爆出緋聞的墨西哥富豪岡札羅，除了家族超有錢，自己還是AI產業的老闆。（圖／摘自IG@mundoejecutivocdmx)

▲艾瑪華森（右）在《哈利波特》中飾演「哈利波特鐵三角」的妙麗，另外兩位丹尼爾雷德克里夫（左）、魯伯葛林特（中）都已經成家。（圖／翻攝自 IG@emmawatson）

▲艾瑪華森（右排左）和墨西哥富家公子岡札羅（右排右）被拍到在公開場合有親密舉動，戀情無法再隱瞞。（圖／摘自Quién FB）

《哈利波特》系列電影眾家童星主角，現在都已是30多快邁向40歲的年紀，也有不少人已經當爸媽，但飾演聰明好學生「妙麗」的艾瑪華森，仍在享受不婚的快樂生活，不過她戀愛也沒少談，近日就被拍到在機場與墨西哥富豪岡札羅艾維亞拜傑利斯激吻。28歲的岡札羅雖然比35歲的艾瑪年輕，卻是墨西哥第4有錢家族的第3代，家族資產高達197億美元（約合新台幣5721億），背景超狂。艾瑪華森外型一流、也很會念書，就像《哈利波特》裡的妙麗一樣是高材生，如此優異的條件，對於男友的選擇當然不會隨便。她過去的多段緋聞包括2008年就讀布朗大學期間交往金融家同學傑巴利摩、2015年約會矽谷才俊威廉奈特、2019年和商人李歐羅賓頓熱戀，在與「5000億公子」岡札羅被拍到機場激吻前，艾瑪曾與牛津大學同學基倫布朗傳出緋聞，但岡札羅有可能是身家最豐厚的一位。據《富比世》報導，岡札羅的爺爺、奶奶靠採礦業成為巨富，也擁有墨西哥其中一家大型高檔連鎖百貨公司，家族資產達新台幣5721億，而他本身則是一間AI人工智慧公司的CEO與創辦人，富有卻不張揚，之前最著名的緋聞是和墨西哥女歌手貝琳達交往兩年，與艾瑪華森是最近幾個月才越走越近。歐美媒體報導，艾瑪與岡札羅去年12月就被目擊在法國阿爾卑斯山的滑雪場共度假期，之後又轉戰墨西哥繼續度假。消息人士更透露，上個月曾親眼見到艾瑪與岡札羅於墨西哥一起出席一個婚禮。艾瑪與岡札羅雖被拍到在公開場合有親密互動，暫都沒有正面回應關於這段緋聞的問題。艾瑪上一部電影作品《她們》，已經是6年多以前，她這些年來除了再上名校攻讀之外，最為人知的就是因為對於變性人士的想法不同，與《哈利波特》原作者JK羅琳槓上，昔日情誼幾乎蕩然無存，羅琳氣到諷刺她：「現實生活閱歷太少，以至於對自己的無知沒有任何了解。」從她往來大都是有錢公子或是富商巨賈來推測，一般小民的生活，她可能真的體會不多。