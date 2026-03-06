受鋒面尾端快速掠過及東北季風增強影響，台灣今（6）日起進入為期10天的「冷空氣活躍期」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，未來一周將有3波東北季風南下，北部、東半部濕涼，中南部日夜溫差大，提醒民眾，北台灣整天不到20度，西半部空曠地區早晚低溫甚至可能下探12度。
今東北季風增強 北部、東部整天陰有雨
吳聖宇指出，目前有鋒面快速向東移出，但東北季風增強，今天北台灣、東半部整天仍有短暫陣雨機率，迎風面局部地區累積雨量可能較多，所幸鋒面前緣的對流雲系已逐漸遠離，對宜花沿海的威脅已明顯減小，中南部則較不受影響，午後將轉為多雲到晴。
氣溫不斷下滑 周末低溫只剩12度
吳聖宇說明，今天北部、宜蘭受降雨、東北季風雙重影響，白天高溫僅19至21度，中部、花東23至26度，南部台灣仍有27至29度，南來北往的民眾務必適時增減衣物，以免受涼感冒。
吳聖宇提及，周六、周日（3月7日至3月8日）受「乾冷空氣」影響，降雨範圍縮小至基隆北海岸及東半部，周六體感非常涼的，北台灣整天不超過19度，且早晚「輻射冷卻」影響，周日清晨，中北部都市低溫約14至15度，空曠地區更可能下探到12至14度。
未來10天3波冷空氣 下周天氣出爐
吳聖宇接著說，下周一、下周二（3月9日至3月10日）迎接第二波東北季風，且搭配中層水氣通過，屆時北部、東半部降雨再度增多，中南部平地的雲量也會明顯增加，山區則有局部短暫陣雨，此波冷空氣預估下周二發威，導致全台氣溫再度下滑，北部高溫僅剩18至20度，全台都將感受到明顯涼意。
吳聖宇提醒，展望未來7至10天，冷空氣南下頻率相當密集，下周三至下周五（3月11日至3月13日）還有第三波東北季風，雖然整體冷空氣強度未達強烈等級，但因「一波接一波」且水氣集中於迎風面，北台灣將維持長時間的濕涼，中南部則要特別注意乾冷空氣帶來的日夜溫差，早出晚歸請務必穿著保暖衣物。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
