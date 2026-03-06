資深音樂人「小胖老師」袁惟仁日前安息主懷，留給樂迷與親友無限的思念，在10日告別式（殯葬彌撒）前夕，女兒袁融貼出一張爸爸小時候親吻她的照片，並發文悼念老爸，她表示，小時候一度排斥爸爸是藝人，但一直為他的才華感到驕傲，但願來生再當袁惟仁的女兒，到時希望袁惟仁能牽她走紅毯。

▲袁惟仁（右）愛女袁融（左）發文懷念老爸。（圖／翻攝自袁融IG@yzzn.v）
撕下星二代標籤　袁融：心裡總為你驕傲

袁融表示，自己有記憶以來曾很排斥父親是藝人，好像有「星二代」的頭銜，就必須活成外界期盼的模樣。但她內心深處其實一直為才華洋溢的爸爸感到無比驕傲，「歌單裡有數不清的你的作品，YT搜尋紀錄你也總是在第一。」她慶幸身處現代，只要打開手機，就能再次看見父親的身影、聽見那熟悉的聲音。

在女兒的記憶裡，小胖老師不僅是音樂才子，也是給予她滿滿安全感的父親。她回憶起爸爸長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是一直纏繞在身上的菸味，這些都是她最熟悉、最安心的日常。

親一個鼓勵成絕響　淚盼下輩子牽她走紅毯

袁融回憶小時候爸爸教她彈吉他，因為她看不懂五線譜，爸爸在白紙上寫下簡譜。後來爸爸花錢讓她學鋼琴，當她終於看懂五線譜時，換來的是爸爸滿滿的稱讚：「好棒！」、「真棒！」、「我女兒最棒了！」袁融寫下：「你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界。」

面對父親的離去，袁融許下了令人心碎的願望，期盼下輩子還能再做袁惟仁的女兒：「下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」

袁惟仁訃聞

家父 袁惟仁 先生
已於日前安息主懷。

3 月 7 日（星期六）－ 3 月 8 日（星期日）
上午 10:00 至 下午 15:00
開放不克參加3月10日殯葬彌撒之親友
先行前往追思弔唁。

地點：國寶集團國寶會館 台北館VIP 室

殯葬彌撒
3 月 10 日（星期二）上午 8:50 舉行

地點：台北市懷愛館 景行樓一樓（至忠三廳）
地址：台北市辛亥路三段 330 號

家屬 敬啟



袁惟仁3／10舉行告別式！長眠地在金山　將開放2天給親友粉絲弔唁

